Cel mai nou film al lui Nae Caranfil

Cel mai nou film al apreciatului regizor Nae Caranfil, "6,9 pe scara Richter", va fi difuzat la Cinema Modern Suceava în ultima vineri a lunii ianuarie, la doar câteva zile de la premiera naţională. Regizorul filmelor "Filantropica", "Restul e tăcere", "Asfalt Tango", revine pe marile ecrane cu "6,9 pe scara Richter", o comedie cu accente de musical şi prima peliculă la care cineastul semnează nu doar scenariul şi regia, ci şi muzica şi versurile.

Vizionarea de gală de la Suceava, din 27 ianuarie, ar putea beneficia de prezenţa în sală a unora dintre cei implicaţi în realizarea acestei producţii cinematografice, evenimentul fiind organizat de Primăria Suceava, în parteneriat cu Radio As. Astfel se continuă seria de acţiuni de promovare a filmului românesc, misiune pe care municipalitatea suceveană şi-a asumat-o chiar de la redeschiderea Cinematografului Modern.

„În continuare ne propunem să promovăm filmul românesc. Avem un parteneriat pentru Caravana Filmului Românesc, care va poposi şi în Suceava în acest an, şi un parteneriat cu Cristi Mungiu, pe care îl negociem acum. Filmul românesc este şi va fi o prioritate la Cinema Modern şi în acest an”, a spus primarul Ion Lungu.

Lungmetrajul "6,9 pe scara Richter", produs de Mobra Films, îi are în rolurile principale pe Laurenţiu Bănescu, Maria Obretin, Teodor Corban şi Simona Arsu.

Personajul principal al filmului, interpretat de Laurenţiu Bănescu, este un tânăr actor de teatru care navighează cu greu între un rol complicat într-un spectacol de musical, o nevastă geloasă până la depresie (Maria Obretin) şi obsesia marelui cutremur devastator, anunţat ca iminent de toţi aşa-zişii experţi. Însă, un adevărat cutremur pentru el se dovedeşte a fi reapariţia intempestivă a propriului tată (Teodor Corban), după decenii de absenţă. Manipulator şi amoral, tatăl se instalează în universul fiului, confiscându-l cu totul şi bulversându-i existenţa.

Nae Caranfil a scris şi regizat şase lungmetraje: "Closer to the Moon" (primul său film în limba engleză, cu Vera Farmiga şi Mark Strong); "Restul e tăcere" (2007), în competiţie la Festivalul de Film de la Locarno; "Filantropica" (2002), cu peste 100.000 de spectatori în România; "Asfalt Tango" (1996), cu Charlotte Rampling; "Dolce far niente" (1998) — în competiţie la Festivalul de Film Karlovy Vary; "E pericoloso sporgersi", care a avut premiera la Directors' Fortnight la Cannes, 1993.