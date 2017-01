În trafic

Două sesizări venite pe adresa poliţiei, care îi informau pe oamenii legii despre faptul că doi bărbaţi obişnuiesc să conducă autoturisme deşi au permisele de conducere suspendate, au dus la prinderea celor doi în trafic.

În primul caz, un autoturism marca Volvo S80, înmatriculat în Marea Britanie, condus de un bărbat în vârstă de 35 de ani, Dumitru C., din Vicovu de Sus, a fost oprit de poliţişti miercuri, în jurul orei 14.30. Despre bărbatul care se afla la volan existau informaţii că nu are permis de conducere valabil. Dumitru C. le-a spus poliţiştilor că nu are la el documentele personale şi nici pe cele ale autoturismului, iar permisul de conducere îi este anulat. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, iar în urma verificărilor făcute în baza de date a poliţiei, s-a constatat că acesta avea dreptul de a conduce anulat. Pe numele său a fost întocmit un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, el fiind şi sancţionat contravenţional pentru lipsa documentelor.

În timpul nopţii de miercuri spre joi, poliţiştii Secţiei de Poliţie Rurală Marginea au fructificat o informaţie şi au oprit în trafic, în jurul orei 00.25, un autoturism marca Skoda Octavia cu numere provizorii, care se deplasa pe DJ 209K în comuna Marginea, dinspre Suceviţa spre Volovăţ.

În momentul în care poliţiştii i-au cerut şoferului actele lui şi ale maşinii, acesta le-a arătat doar autorizaţia de circulaţie provizorie şi poliţa RCA, declarând că nu are asupra sa permisul de conducere şi cartea de identitate. Pentru a face verificări, poliţiştii i-au solicitat bărbatului să-şi dea datele de stare civilă, el declarându-le acestora că se numeşte Marius H. , este din Marginea şi are 20 de ani. În timpul verificării, poliţiştii au constatat că persoana din baza de date nu corespundea din punct de vedere al fizionomiei cu bărbatul de la volan. Condus la Secţia de Poliţie Rurală Marginea, oamenii legii au constatat că cel aflat la volan se numeşte Constantin H., are 26 de ani şi are permisul de conducere suspendat din data de 12 decembrie 2016. El le-a declarat poliţiştilor că a folosit în primă fază datele de stare civilă ale fratelui său mai mic, pentru a-i induce în eroare, ştiind că adevărata identitate îi va conduce pe poliţişti spre faptul că acesta avea permisul de conducere suspendat. Poliţiştii fac cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi falsul privind identitatea.