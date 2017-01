O tradiţie păstrată cu sfinţenie de peste 100 de ani, cea a ridicării crucilor de gheaţă în zilele premergătoare Botezului Domnului de către pompierii voluntari din Bosanci, a fost respectată şi în acest început de an. Temperaturile destul de ridicate din ultima perioadă, chiar dacă în timpul nopţilor au scăzut sub zero grade, i-au îngrijorat pe pompieri, care au răsuflat uşuraţi după ce au făcut câteva probe în gheaţa lacului Parţâc din apropierea satului. Grosimea gheţii, chiar dacă nu a fost ca altădată, le-a permis acestora tăierea, transportul şi confecţionarea crucilor din gheaţă, care vor fi ridicate astăzi la toate bisericile din comună şi chiar din alte localităţi. Ieri dimineaţă, înarmaţi cu drujbe şi căngi, circa 20 de pompieri voluntari au început scoaterea blocurilor de gheaţă din apa îngheţată a lacului. Aceste blocuri, de circa 300 de kilograme fiecare, urmează a fi transformate în adevărate altare de gheaţă, cu mese pe care se vor ridica crucile de diferite mărimi.

Temperaturile destul de ridicate din perioada Crăciunului le-a dat bătăi de cap pompierilor bosânceni, însă frigul nopţilor şi vântul stârnit în ultima perioadă au fost ca o binecuvântare pentru ei, după ce gheaţa a atins grosimi de 15 cm pe suprafaţa lacului. ”Am avut ceva emoţii, ne-am gândit că o să fie cazul să mergem în zone îndepărtate să aducem gheaţă, cum a fost cazul în alţi ani când vremea nu a fost prielnică. În urma probelor făcute zilele trecute, am constatat că gheaţa este destul de groasă, are o claritate foarte bună, se poate lucra, deci facem şi în acest an crucea de gheaţă, ca în nici un an să nu rămână nefăcută. Acesta este legământul pompierilor voluntari din Bosanci, pe care îl respectăm cu stricteţe”, ne-a relatat acelaşi Dragoş Carp.

Întreruperea unei asemenea străvechi tradiţii la Bosanci e considerată de rău augur şi pompierii fac tot posibilul să o pună în practică de fiecare dată. ”Pot să vă spun că nu a fost niciodată un an în care nu au fost cruci de gheaţă. Eu sunt cel mai vechi aici, de vreo 40 de ani, şi nu a fost un an în care să nu se facă cruci. Au fost ani în care nu a fost gheaţă chiar deloc, am mers la Facos, în Suceava, la tancurile mari de îngheţare ale lor. Puneam în nişte tăvi de 80 cm pe 80 cm şi tot făceam crucea de gheaţă”, ne-a povestit pe malul lacului Vasile Spoială, un vechi pompieri atras şi astăzi de acest vechi obicei.