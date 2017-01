Factură achitată

După doi ani şi jumătate de luptă cu sistemul, comisarul-şef Ioan Crap şi-a recăpătat toate drepturile care i-au fost tăiate în urma unei anchete abuzive a procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Serviciul Teritorial Suceava. Este vorba de o perioadă de un an şi 11 luniîn care ofiţerul a fost înlocuit de la comanda Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Suceava ca urmare a faptului că DNA a început urmărirea penală împotriva sa pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu, faptă care ulterior nu s-a confirmat.

O altă consecinţă a punerii la dispoziţie a comisarului-şef Ioan Crap a fost aceea a diminuării veniturilor salariale. După ce dosarul în care s-a început urmărirea penală s-a soluţionat cu clasare, fostul şef al IPJ Suceava a făcut demersurile legale pentru a fi repus în drepturi.

În luna septembrie a anului trecut, comisarul-şef Ioan Crap a înaintat o cerere la IPJ Suceava prin care solicita să fie repus în funcţie pentru perioada iunie 2014-mai 2016 şi să i se achite şi drepturile salariale de care nu a beneficiat.

La acea vreme, reprezentanţii IPJ Suceava au dat din colţ în colţ şi au aşteptat ca o decizie să fie luată de cei de la Inspectoratul General al Poliţiei Române. Răspunsul a venit abia în noiembrie, fiind confirmat şi de structurile abilitate din IPJ Suceava.

„Prin Dispoziţia IGPR nr. 7.097 din 9.11.2016 beneficiaţi de plata diferenţei dintre drepturile salariale aferente funcţiei de adjunct al şefului inspectoratului şi cele încasate efectiv. Prin acelaşi act administrativ, perioada 4.06.2014-17.05.2016 a fost încadrată în condiţii speciale de muncă, aspect comunicat Casei Sectoriale de Pensii a MAI”, se arată în adresa emisă de IPJ Suceava.

Cu alte cuvinte, se recunoaşte că ofiţerul a fost pus la dispoziţie în mod abuziv, prin hârtiile de la finele anului trecut fiind repus în toate drepturile sale. În plus, comisarul-şef Ioan Crap a primit şi 52.000 de lei, bani de care a fost privat în cei aproape doi ani de anchetă fără nici o urmare.

Pus sub acuzare pentru „intervenţii”, Crap a fost găsit nevinovat

Comisarul-şef Ioan Crap a spus de fiecare dată că ceea ce i s-a întâmplat este o execuţie publică, iar totul s-a petrecut pentru că trebuia înlăturat de la conducerea IPJ Suceava. El a fost anchetat şi pus sub învinuire pentru abuz în serviciu, faptă care nu s-a confirmat, ceea ce în final a dus la soluţia de clasare. De altfel, ofiţerul a negat şi acum mai bine de doi ani că ar fi intervenit pentru a o ajuta pe Delia Moldoveanu, aspect care în cele din urmă s-a confirmat.

„Din ordonanța de punere în mişcare a acţiunii penale întocmită de procurori a rezultat că există date şi indicii temeinice potrivit cărora, la data de 6 aprilie 2014, inculpatul Crap Ioan, în virtutea atribuţiilor sale de serviciu de adjunct al şefului Inspectoratului Judeţean de Poliţie Suceava, la solicitarea telefonică a unei persoane (preot) şi-a încălcat atribuţiile de serviciu şi a intervenit pe lângă un agent de poliţie din cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere din cadrul IPJ Suceava, aflat în timpul serviciului cu un autoturism prevăzut cu staţie radar, pentru ca acesta să nu dispună măsura reţinerii permisului de conducere a unei persoane cu funcție de conducere la Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură, Centrul Judeţean Suceava şi sancţionarea contravenţională a acesteia, deşi agentul constatase încălcarea prevederilor legale, ce impunea luarea acestei măsuri”, se menţiona în comunicatul DNA din 2014.

Preotul care a sunat este Cătălin Axinte, fost consilier administrativ la Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, iar persoana pentru care s-a intervenit era Delia Moldoveanu, fostul director executiv adjunct al APIA Suceava.

Cu ocazia anchetei, care a cuprins şi experimente în teren, s-a ajuns la concluzia că Delia Moldoveanu circula cu 75 km/h şi nu se punea problema să rămână fără permis de conducere, iar comisarul-şef Ioan Crap nu a sunat nici un subaltern pentru a-i cere să-şi încalce atribuţiile de serviciu.

La doi ani după punerea în mişcare a acţiunii penale pentru infracţiunea de abuz în serviciu, DNA Suceava a dispus clasarea dosarului.

„Se dispune clasarea cauzei privind pe inculpatul Crap Ioan pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu întrucât nu au rezultat probe certe şi suficiente care să dovedească dincolo de orice dubiu că persoana a săvârşit infracţiunea”, se arată sec în ordonanţa de clasare a dosarului.

Care sunt acuzaţiile din cel de-al doilea dosar

Totuşi, în perioada anchetei, procurorii DNA au descoperit alte posibile infracţiuni şi au început urmărirea penală într-un alt dosar. Se întâmpla abia în primăvara lui 2016, la aproape doi ani de la primul dosar care a avut drept urmare punerea lui Ioan Crap la dispoziţie, ceea ce a însemnat pierderea funcţiei de şef din IPJ Suceava.

Comisarul-şef Ioan Crap a fost trimis ulterior în judecată şi în acest al doilea dosar este acuzat pentru comiterea infracţiunii de folosire sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.

Faptele s-ar fi petrecut în perioada 2010-2014, când ofiţerul ar fi încasat ilegal subvenţii în valoare de 86.697 de lei pentru cele 38 de hectare de teren pe care le deţine împreună cu soţia în judeţul Botoşani.

Comisarul-şef Ioan Crap s-a arătat siderat de acuzaţiile care i se aduc, mai ales că terenurile pe care le deţine în proprietate împreună cu soţia erau declarate legal şi apăreau şi în declaraţiile anuale de avere.

„Printre altele, se spune că nu am putut dovedi că soţia mea este soţia mea, iar ca urmare terenurile cumpărate de ea sunt şi ale mele. Nişte lucruri total absurde şi sincer să fiu nu-mi vine să cred că aud aşa ceva. Vă spun că în momentul în care soţia a cumpărat terenurile prin acte notariale, eu, Crap Ioan, am figurat cu 1/2 din proprietate. Aşa că, nu înţeleg cum eu nu aş fi proprietar pe acele terenuri şi nu aveam dreptul să primesc subvenţii. În plus, în fiecare an, cererea de obţinere a subvenţiilor a trecut prin 3 filtre şi niciodată nu s-a descoperit nici o neregulă”, a declarat comisarul-şef Ioan Crap.