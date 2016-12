Proiect

La Colegiul„Vasile Lovinescu” din Fălticeni a avut loc, recent, a treia întâlnire de lucru din cadrul parteneriatului Erasmus+ „Geography Mirrors Man”. Parteneriatul se desfăşoară pe o perioadă de doi ani (2015-2017), coordonatorul proiectului fiind Colegio El Buen Pastor, Spania. Ceilalţi parteneri implicaţi în proiect sunt Kocasinan Anadolu Lisesi din Turcia, II Liceum Ogolnoksztalcace Im. Z. Herberta din Polonia, Mittelschule am Winthirplatz din Germania, Escola Secundária de Ponte de Sôr din Portugalia şi Colegiul „Vasile Lovinescu” din România.

Aşa cum am aflat de la prof. Gabriel Matei, directorul Colegiului „Vasile Lovinescu”, 53 de elevi şi 22 de cadre didactice au desfăşurat multiple activităţi alături de elevii şi profesorii din colegiul fălticenean sub titulatura „Languages of Europe, traditional arts and crafts”.

Programul a inclus numeroase activităţi, printre care s-au numărat studii comparative privind originea limbilor, asemănări şi deosebiri; prezentarea de idiomuri şi proverbe legate de realităţi geografice, citate ale unor autori celebri care să reflecte realităţi geografice, expresii specifice limbajului tinerilor în limba fiecărui partener; lecţii dedicate limbilor străine folosind ca metode de învăţare jocul de rol, teatru forum, cântecul şi pantomima; prezentarea meseriilor tradiţionale, participarea la activităţi demonstrative în care oaspeţii au avut ocazia să vadă cum se realizează măşti tradiţionale şi linguri din lemn sculptate cu motive româneşti; ateliere de lucru în care elevii au pictat vase de ceramică şi au realizat panouri de mozaic cu motive tradiţionale din toate ţările implicate în parteneriat; vizite culturale desfăşurate sub genericul „Trecut şi prezent în Bucovina – tradiţie şi modernitate”. Nu în ultimul rând, putem aminti de excursii de studiu, o cină românească tradiţională, studiile despre influenţele latine, germane, poloneze sau balcanice asupra realităţilor din România de azi şi o întâlnire cu primarul Cătălin Coman în cadrul căreia s-a discutat despre importanţa acestor parteneriate internaţionale în dezvoltarea învăţământului fălticenean şi adaptarea acestuia la cerinţele europene atât ca programă şcolară, cât şi ca ofertă educaţională, modalitate de predare sau de diseminare a cunoştinţelor.

Prof. Gabriel Matei a precizat: „După o săptămână de activităţi intense şi în acelaşi timp interesante, atât elevii cât şi profesorii din cele cinci ţări care ne-au vizitat au putut spune ca a fost o experienţă plăcută, utilă şi în acelaşi timp necesară. S-a pus accent pe lucrul în echipă, pe ideea de toleranţă, s-a luat contact cu civilizaţia şi cultura altor ţări europene şi a fost poate un mic exemplu de multiculturalitate. S-au legat noi prietenii, iar cuvântul de ordine se poate spune că a fost <ne vedem în Portugalia>, locul următoarei întâlniri de lucru din cadrul acestui proiect”.