Căldura casei

Dotarea locuinţelor cu un sistem termic performant este o operaţiune absolut necesară pentru confortul personal și al celor dragi. Tocmai de aceea, recomandările călduroase ale specialiştilor de la Erica Ceramica se îndreaptă către termoşemineuri, o soluţie modernă şi elegantă de încălzire a locuinţelor, cu rol multiplu.

„Termoşemineurile pe care le comercializăm au un sistem de ardere inovativ, gândit pentru un consum redus de combustibil, recomandat pentru a încălzi suprafeţe de 140-400 de metri pătraţi, fiind folosit ca singură sursă de căldură, fără a mai fi nevoie de o sursă alternativă. Practic, sunt centrale termice, dar mai aspectuoase, având acel geam de protecţie prin care este vizibilă mereu flacăra generată. Cel mai important aspect este că aceste termoşemineuri nu necesită curent pentru ardere, fiind o ardere inversă naturală, energia electrică fiind necesară doar pentru alimentarea pompelor care recirculă apa în calorifere. În plus, termoşemineul produce şi apă caldă, direct, fără a mai fi necesar un boiler extern, iar pentru asigurarea căldurii şi a apei calde este necesară o singură încărcare pe zi”, a adăugat Ionuţ Pascariu, managerul Erica Ceramica.

Pe lângă varianta clasică de termoşemineuri, mai ieftine, dar cu autonomie mai redusă, sunt oferite şi unele foarte moderne, cu funcţionare doar pe peleţi, sau mixt – peleţi şi lemn de foc.

“Am văzut o reticenţă a românilor pentru termoşemineuri, pentru că marfa adusă majoritar aici a fost ca pentru România – ieftină, dar slab calitativă. Oamenii au fost nemulţumiţi, iar asta s-a transformat într-o reclamă proastă pentru ei. Vindem astfel de şemineuri din 2006, iar clienţii care le-au văzut şi le au în case ne-au adus alţi clienţi, cărora le-a plăcut acest sistem. În plus, noi mai facem un serviciu clienţilor noştri, de care ne ocupăm din momentul în care vindem termoşemineul până la montaj, punere în funcţiune. Mai mult, periodic le aducem aminte clienţilor, printr-un mesaj, ce trebuie să facă pentru întreţinerea şi verificarea funcţionării corecte a acestuia. Îi cunoaştem pe toţi cei care au cumpărat de la noi termosisteme şi ţinem legătura cu ei. Nu doar vindem şi apoi <pa!>, fiecare să şi-l monteze cum vrea. Dacă un termoşemineu este montat greşit pierde garanţia şi nu va avea eficienţă”, a adăugat managerul Erica Ceramica.

Casa de vis, misiunea Erica Ceramica

Confortul unei familii, al angajaţilor unei firme sau atractivitatea unui spaţiu comercial pentru potenţialii clienţi depinde foarte mult de amenajările interioare, de operaţiunile de modernizare sau de rezolvarea unor probleme deranjante din spaţiul în care locuim sau ne desfăşurăm activitatea.

Tocmai de aceea, specialiştii de la Erica Ceramica, firmă cu o experienţă de aproape 10 ani în domeniul amenajărilor interioare, au venit cu o serie de recomandări privind transformarea locuinţelor în casa de vis sau a birourilor și a altor încăperi în spaţii atractive, interesante, care transmit un mesaj.

În primul rând, ei recomandă utilizarea gresiei, unul dintre cele mai apreciate materiale naturale, folosită în decoraţiunile interioare din întreaga lume, datorită rezistenţei ridicate în faţa factorilor potrivnici, precum temperaturile extreme, presiune şi apă - principalul său atu, pe lângă rolul estetic, decorativ.

Rezervele de gresie ale pământului sunt limitate, cea mai mare densitate de gresie naturală aflându-se în zona sudică a continentului, cu precădere în zona mediteraneană. Astfel, nu este de mirare că Italia este recunoscută la nivel mondial datorită industriei de extracţie şi procesare a gresiei, pentru că gresia pe care călcăm noi în fiecare zi nu arată chiar aşa încă de la extracţie. Pentru a ajunge la noi acasă, materialul natural trece printr-o serie de transformări. Provenind dintr-o zonă cu istorie în acest domeniu, este de înţeles de ce gresia şi faianţa italiană sunt cele mai apreciate din lume. Calitatea procesului de fabricaţie, diversitatea modelelor, a culorilor şi calitatea produsului finit sunt principalele motive pentru care gresia italiană a ajuns la această performanţă.

În calitate de importatori direcţi ai produselor italiene, cei de la Erica Ceramica pun la dispoziţia clienţilor, pe lângă o gamă diversificată de produse şi modele, potrivite pentru amenajarea bucătăriilor, a băilor, a holurilor sau chiar şi a piscinelor şi a curţilor interioare, o serie de servicii care aduc un plus valoare achiziţiilor făcute de la ei.

„Suntem singurii din zona Moldovei care deţinem anumite utilaje pentru prelucrarea plăcilor ceramice. De exemplu, din gresie 60x60 cm, prin feliere, realizăm plintă, cu aceleaşi calităţi ca cea scoasă din fabrică. Practic, utilizăm aceleaşi tehnologii precum fabricile de ceramică din străinătate”, a precizat Ionuţ Pascariu, managerul Erica Ceramica.

Mai nou, au fost aduse şi utilaje pentru prelucrarea plăcilor ceramice, astfel că dintr-o placă întreagă se obţin bucăţi de mozaic de 3x3 cm.

„De exemplu, cineva a cumpărat faianţă roşie cu alb şi vrea să realizeze şi un mozaic de acelaşi fel, dar pe care nu îl găseşte la producători. Noi îi oferim avantajul de a se bucura de mozaicul dorit, realizându-l din plăcile existente, chiar dacă nu sunt cumpărate de la noi. Mozaicul respectiv poate îmbrăca cabina de duş sau cada, depinde de ce se doreşte”, a menţionat reprezentantul Erica Ceramica.

Servicii complete pentru amenajarea locuinţelor și a spaţiilor comerciale

Firma Erica Ceramica, ale cărei produse pot fi vizionate la sediul de pe strada Gheorghe Doja nr. 111, pe laterala dreaptă a arterei de circulaţie care leagă cartierul Burdujeni de Iţcani, a fost înfiinţată în 2007, an de an afacerea fiind dezvoltată pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor clienţilor.

„Am început cu ideea de a aduce produse de calitate şi a oferi servicii deosebite clienţilor noştri. De exemplu, prin prelucrările ceramice oferim un serviciu în plus faţă de ceilalţi. La fel procedăm şi în privinţa altor produse pe care le comercializăm, oferind consultanţă de specialitate, dar şi o altfel de abordare a relaţiilor postvânzare”, spune Ionuţ Pascariu, managerul Erica Ceramica.

De la vânzarea produselor de ceramică pentru decoraţiuni interioare, afacerea s-a extins până la vânzarea de termoşemineuri şi chiar mobilă.

„Când am pornit activitatea, ne ocupam în principal de furnizarea de gresie şi faianţă pentru băi şi bucătării, dar pe parcurs am observat dorinţa clienţilor de a le pune la dispoziţie toate produsele necesare pentru placări, de la materialul principal la adezivi, chituri de rosturi, distanţiere – toate elementele necesare unei placări ceramice. 90% din marfa pe care o punem la dispoziţie clienţilor este adusă din Italia, iar efortul nostru continuu este de a le oferi clienţilor un raport calitate-preţ echilibrat, dar şi de a aduce produse noi, care nu sunt prezente pe piaţa din România, care să faciliteze munca meseriaşilor, iar produsul finit să fie unul bine realizat. În plus, colaborăm cu echipe de meseriaşi, care nu sunt angajaţii noştri, dar am văzut lucrări efectuate de ei şi îi putem recomanda clienţilor, cu încredere. Facem şi consultanţă în magazin, le oferim sfaturi pentru lucrări mai deosebite”, a adăugat Ionuţ Pascariu.

Showroom de mobilă, cu vânzare din stoc şi la comandă

Pentru că o casă de vis are nevoie şi de o mobilă pe măsură, recent, cei de la Erica Ceramica au deschis şi un showroom de mobilă importată din Italia, cu vânzare din stoc şi la comandă.

Axat în special pe mobilă de bucătărie şi sufragerie, magazinul oferă şi mobilier de cameră, dar adus în special pe comandă. Mobilierul este produs în special din lemn masiv, dar există şi piese din MDF sau HDF (un material mai rezistent decât MDF-ul), vopsite în mai multe straturi, pentru a se obţine produse de înaltă calitate, cu finisaje deosebite.

Date de contact

Detalii suplimentare referitoare la soluţii moderne de încălzire a locuinţei sau altor clădiri, precum și pentru amenajări interioare, pot fi obţinute la sediul Erica Ceramica, de pe strada Gheorghe Doja nr. 111 din municipiul Suceava, pe site-ul www.ericaceramica.rosau la numărul de telefon 0752.110.119.