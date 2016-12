Suceava

Doi septuagenari şi-au pierdut viaţa într-un teribil accident petrecut miercuri dimineaţă, în intersecţia de la Nordic, din municipiul Suceava. Nenorocirea s-a petrecut în jurul orei 10.00, în intersecţia în care se circula nesemaforizat, după ce un autoturism a distrus marţi seara stâlpul pe care era montat unul dintre semafoare. Un taxi Dacia Logan care îi avea pasageri pe o femeie în vârstă de 74 de ani şi un bărbat de 70 de ani cobora pe bulevardul George Enescu spre intersecţia de la Nordic, după ce îi luase pe cei doi clienţi din zona cartierului Zamca. Ajuns în intersecţia în care semafoarele erau oprite, în urma unui accident petrecut cu o seară înainte, taximetristul a virat stânga, spre strada Universităţii. În acel moment, venind din sens opus, dinspre Curcubeul, un autoturism de teren marca SsangYong a intrat pe prima bandă în intersecţie şi a lovit în plin taximetrul Dacia Logan. În urma impactului deosebit de puternic în zona portierei din dreapta spate a taximetrului, acesta s-a rotit în aer şi a fost aruncat pe trotuarul din preajmă. Impactul a fost devastator, Mihai Negruş, pasagerul în vârstă de 70 de ani, fiind aruncat din autoturism pe asfalt, iar Maria Nechita Luca, femeia de 74 de ani, aflată şi ea pe bancheta din spate, fiind grav rănită.

Două echipaje de ambulanţă şi un echipaj de descarcerare ajunse la faţa locului i-au găsit pe cei doi în stare de inconştienţă şi, după ce s-a încercat resuscitarea bărbatului în plină stradă şi s-a procedat la descarcerarea femeii din taxi, ambele victime au fost transferate cu ambulanţele la Unitatea de Primire Urgenţe a Spitalului Judeţean Suceava.

Cei doi şoferi implicaţi în accident cred fiecare că vina îi aparţine celuilalt

La faţa locului au ajuns poliţiştii, care i-au audiat pe şoferii implicaţi şi au stat de vorbă cu martorii care au asistat la producerea accidentului. Cristi Daniel Florea, şoferul în vârstă de 43 de ani al taxiului, ne-a declarat la faţa locului: ”Nefiind semafor, la trecerea de pietoni de pe bulevard erau două maşini oprite pe a doua bandă, acordând prioritate celor care treceau strada. În momentul în care am văzut că ele erau oprite, am dat să mă încadrez pentru a face stânga. Am reuşit să mă încadrez, iar jeepul nu am apucat să-l văd decât când a intrat în mine. A venit pe prima bandă ca o rachetă. Deci vă daţi seama cam ce impact a fost, ce viteză avea cel cu maşina de teren.”

Bogdan Cârcu, unul dintre martori, ne-a povestit: ”Taxiul era deja încadrat, domnul cu jeepul a venit pe banda întâi cu viteză, l-a acroşat, a învârtit maşina de două ori şi de asta a ajuns maşina acolo. Taxiul venea dinspre Mărăşeşti şi mergea spre Kaufland. Iar domnul cu jeepul venea din sens opus, pe banda întâi, cu viteză, a avut cel puţin 70-80 de km la oră.”

Celălalt şofer implicat, Dan Leonte, în vârstă de 45 de ani, din Suceava, aflat la volanul autoturismului de teren SsangYong, nu a vrut să comenteze modul în care s-a produs accidentul. În urma verificării cu aparatul etilotest, rezultatele au fost negative pentru ambii şoferi, acestora fiindu-le recoltate probe biologice de sânge la spital, pentru stabilirea alcoolemiei.

Cele două victime nu au mai putut fi salvate

Două ambulanţe i-au preluat pe cei doi răniţi şi i-au transportat la spital, unde au ajuns în stare gravă. Liviu Cârlan, şeful UPU de la Spitalul Judeţean Suceava, ne-a relatat: ”La Unitatea de Primire Urgenţe au fost aduse două victime ale unui accident de circulaţie, ambele aflate în stop cardio-respirator. În urma eforturilor făcute de colegii din urgenţe, până la urmă s-a declarat decesul ambelor persoane, cel mai probabil din cauza leziunilor pe care le-au suferit în urma accidentului, care au fost incompatibile cu viaţa. La una dintre victime s-a efectuat şi o manevră de evacuare a lichidului din pleură şi s-a constatat că era vorba practic de un hemotorax pe stânga masiv, ca urmare a unui impact deosebit de violent.”

Cei doi septuagenari care şi-au pierdut viaţa locuiau împreună în cartierul Zamca din municipiul Suceava.

Poliţiştii încearcă să stabilească cine se face vinovat de producerea accidentului

Poliţiştii i-au audiat pe cei doi şoferi implicaţi în accident şi au făcut măsurători la faţa locului, pentru a încerca să stabilească cine se face vinovat de producerea accidentului. Primele concluzii arată că vinovat de producerea accidentului ar putea fi taximetristul în vârstă de 43 de ani, care nu s-a asigurat la schimbarea direcţiei de mers. Poliţiştii nu exclud însă ca o parte din vină să aparţină şi şoferului în vârstă de 45 de ani de la volanul autoturismului SsangYong, care e posibil să fi avut viteză mare în momentul impactului. Acest lucru însă poate fi constatat doar în urma unei expertize care urmează a se efectua.

Lipsa semaforului din intersecţie, distrus cu o seară înainte, a influenţat producerea accidentului

Nefuncţionarea semaforului din intersecţia de la Nordic, distrus în urma unui accident produs marţi seara, când un bărbat în vârstă de 42 de ani, aflat băut la volan, a intrat cu autoturismul în stâlpul de susţinere al semaforului, a influenţat cu siguranţă producerea accidentului. În timpul producerii nenorocirii, semafoarele erau închise, o echipă de muncitori lucrând la remontarea stâlpului şi a lămpilor distruse în accident. Martorii cred însă că lentoarea cu care se mişcă autorităţile şi lipsa unui poliţist care ar fi putut dirija circulaţia, într-o intersecţie atât de aglomerată în aceste zile, ar fi cauze ale producerii tragediei. ”Lipsa semaforului şi organele de poliţie sunt de vină. Asta-i realitatea. Stau în birouri pe vremea asta şi semaforul e stricat. Acum, când sunt sărbătorile şi e aglomeraţie, nu vezi pe unul, ferească Dumnezeu, dar la luat carnetele stau”, ne-a relatat Ionuţ Brânză, un trecător indignat.

Cert este, însă, că prin complexul împrejurărilor doi oameni nevinovaţi, care au plecat după cumpărături, au sfârşit tragic, lăsând familii îndurerate.