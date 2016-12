Nota de plată

Indivizii care au adus în România droguri cu un troler şi-au aflat ieri pedepsele. Pentru trei dintre ei viitorul nu sună deloc bine, şi asta având în vedere pedepsele pronunţate de judecătorul de la Tribunalul Suceava. Astfel, Cristian Mihai Rădoi a primit o pedeapsă de 12 ani şi 9 luni de închisoare, Emil Andrei Sima va avea de executat 11 ani şi 5 luni de închisoare, în timp ce Mihai Bogdan Cristian a fost condamnat la 11 ani, 6 luni şi 20 de zile. În acelaşi dosar au mai fost condamnaţi Florin Ionel Constantinescu, la o pedeapsă de 2 ani şi 10 luni cu suspendare sub supraveghere, George Anghel, care a primit 2 ani, 9 luni şi 10 zile cu suspendare sub supraveghere, respectiv Daniel Ionuţ Dinu, 1 an şi 8 luni cu suspendare sub supraveghere. Pedepsele nu sunt definitive şi pot fi contestate la Curtea de Apel Suceava.

Din scenariul conturat de procurori, Bogdan Cristian Mihai, din Bucureşti, a fost plecat în străinătate cu un autoturism Audi, alături de alţi trei tineri cercetaţi penal în acest dosar (Cristian Mihai Rădoi, Adrian Pascu şi Emil Andrei Sima).

Au procurat din străinătate, arată anchetatorii, 961,9 grame de canabis şi 27,16 grame substanţă care conţine cocaină, droguri pe care le-au pus într-un troler şi le-au expediat spre România, din Viena - Austria, cu un autocar aparţinând unei firme de transport din Suceava.

Bogdan Cristian Mihai, alături de inculpatul Emil Andrei Sima, mai spun anchetatorii, a avut rolul de a supraveghea coletul pe durata transportului, urcându-se în acelaşi autocar. De asemenea, potrivit unei înţelegeri prealabile, ei trebuiau să ţină legătura cu cel care trebuia să ridice coletul la Oradea, un anume Florin Ionel Constantinescu. Acesta din urmă, însă, a ajuns la locul stabilit după ce autocarul a plecat de la Oradea, trolerul cu droguri ajungând astfel la Suceava.

Membrii grupării i-au contactat pe reprezentanții firmei de transport şi le-au cerut să retrimită coletul neridicat la Oradea, neștiind că între timp intraseră pe fir ofiţerii Antidrog din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava.