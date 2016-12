Suceava

Aflat aproape de finele acestui an, împărţit între două mandate de primar, al treilea şi al patrulea, edilul sucevean Ion Lungu a prezentat bilanţul de activitate, marcat cu numeroase realizări, mai ales pe partea de refacere a infrastructurii rutiere şi de o revigorare extraordinară a vieţii culturale a oraşului.

„A fost un an bun la Primăria Suceava. În primul rând s-a lucrat mult pe infrastructura stradală, fiind făcute lucrări de calitate şi de anvergură în municipiul Suceava, pe străzile Ștefan cel Mare, Zamca, Zorilor, Aleea Lalelelor, Corneliu Coposu, Gavril Tudoraş, Mihai Viteazu, Jean Bart, Locotenent Ienceanu, Aleea Nucului, Alee cimitir Pacea, str. Eternităţii. Pe lângă aceste lucrări de modernizare au fost efectuate şi foarte multe lucrări de reparaţii. În plus, am reuşit să atribuim la licitaţie lucrările de modernizare a două străzi de pământ, Lev Tolstoi în Burdujeni Sat şi Constantin Moraru în Iţcani. Am dat deja ordinul de începere a lucrărilor, iar atunci când vremea o va permite, vor fi demarate”, a declarat primarul municipiului reşedinţă de judeţ.

La alte două străzi – Mihail Sadoveanu (zona Serpentine) şi Bogdan Vodă (zona Zamca) ofertanţii încă se mai contestă între ei, dar în curând se vor finaliza şi aceste licitaţii.

Pod nou peste râul Suceava

Aglomeraţia din traficul rutier, în principal în zona marilor centre comerciale, rămâne una din principalele probleme cu care se confruntă municipalitatea suceveană.

„Un pas înainte este aprobarea Studiului de circulaţie pentru Calea Unirii. Nu am rezolvat problema, dar în el sunt cuprinse câteva prevederi importante şi vom face tot posibilul să le punem în practică. E bine că avem stabilit traseul unui pod nou peste râul Suceava, de acum ne zbatem să asigurăm şi finanţarea necesară”, a spus Lungu, care a bifat această problemă atât la realizări, cât şi la capitolul nerealizări.

Proiecte de amploare, demarate în 2016

Chiar dacă construcţia unei Săli Polivalente la Suceava nu se va concretiza curând, paşii făcuţi în această direcţie anul acesta, inclusiv aprobarea studiului de prefezabilitate la Compania Naţională de Investiţii, o situează pe primul loc în rândul proiectelor de amploare al căror start a fost dat anul acesta.

Începerea lucrărilor de amenajare a Zonei de Agrement Tătăraşi este de asemeni o mare realizare, pentru că anul viitor sucevenii se vor putea bucura de această investiţie demarată de municipalitate prin accesarea unui credit bancar.

Obţinerea acordului de principiu pentru extinderea reţelelor de gaz metan în Burdujeni Sat, după ani de zile de piedici legislative, este de asemeni foarte importantă.

Un proiect de amploare, la care se lucrează deja de câteva săptămâni, este cel de modernizare a iluminatului public în tot oraşul, prin înlocuirea lămpilor clasice, cu corpuri de iluminat de tip LED, economice, finanţarea fiind asigurată în cea mai mare parte din fonduri elveţiene.

Acestora li se adaugă şi demararea proiectului de acoperire a patinoarului artificial Areni, care se află pe lista sinteză a CNI, cu mari şanse de finanţare.

Locuinţe noi şi investiţii în transportul public

Demararea lucrărilor de construire a 80 de apartamente ANL, în zona Metro, este de asemeni o realizare foarte importantă, în contextul unei crize tot mai acute a locuinţelor. Cele patru blocuri noi au trecut deja de stadiul de fundaţie, fiind mari şanse să fie date în folosinţă chiar anul viitor.

Vânzarea a 94 dintre locuinţele ANL construite anterior este de asemeni importantă, la fel ca şi finalizarea licitaţiei pentru amenajarea de străzi şi parcări în Cartierul Europa, care va fi alimentat şi cu energie electrică, ceea ce permite dezvoltarea sa rapidă.

„Din păcate am stat toată vara blocaţi în contestaţii, atribuirea acestor lucrări a fost finalizată târziu, în toamnă, când nu mai puteau fi efectuate. Ordinul de începere al lucrărilor a fost dat, din primăvară mă aştept să se apuce serios de treabă”, a adăugat Ion Lungu.

Nici necesitatea asigurării unor condiţii cât mai bune de transport public de călători nu a fost neglijată, pe lângă demersurile concrete de aducere a 40 de autobuze electrice la Suceava, din fonduri europene, fiind făcută o nouă achiziţie, de încă cinci noi mini-autobuze, pentru completarea parcului auto existent, în paralel fiind montate şi 11 noi staţii de aşteptare pentru călători.

Modernizarea pieţelor şi a terenurilor sportive

„Continuăm cu modernizarea pieţelor din municipiul Suceava. S-a finalizat lucrarea de modernizare a Pieţei Centrale, mai avem o restanţă, în privinţa asigurării încălzirii în partea de jos a pieţei", a spus Ion Lungu, care a amintit şi de refacerea suprafeţei carosabile a Pieţei George Enescu, din această vară, precum şi de scoaterea la licitaţie a lucrărilor de modernizare a Pieţei Burdujeni.

Tot anul acesta au fost făcute lucrările de modernizare a două terenuri sport, de la Școala Gimnazială Nr. 8 din George Enescu şi la Școala Gimnazială Nr. 10 Burdujeni, inclusiv cu pardoseală elastică, o lucrare similară fiind făcută tot de municipalitate şi în sala de sport a Liceului cu Program Sportiv, unde se dispută şi meciurile echipei de handbal.

Pe linia încurajării activităţilor sportive se înscriu şi amenajarea locurilor de joacă modernizate cu covoare elastice, pentru copii, în Parcul Central în cartierul Obcini – strada Gavril Tudoraş, în G. Enescu – strada Luceafărului, precum şi în Burdujeni – Biserica Sf. Andrei, în paralel cu montarea de aparate fitness, în mai multe locaţii.

Achiziţii din fonduri elveţiene

În 2016, după multe eforturi, au fost demarate licitaţiile prin care vor fi făcute importante achiziţii din fondurile elveţiene, accesate după o competiţie strânsă cu alte oraşe mari din ţară:

1. - Echipamente, puncte de încărcare standard şi rapide pentru autovehicule electrice, prin proiectul ”Electromobilitate – Vehicule electrice pentru o municipalitate verde”;

2. - Cumpărarea a 11 autovehicule electrice + 4 autoutilitare;

3. - Dotarea cu biciclete electrice – licitaţie în evaluare pe 28.12.2016.

PUG, locuinţe sociale şi reabilitarea statuii lui Ștefan cel Mare

Anul acesta a luat fiinţă şi GAL (Grupul Local de Acţiune) Suceava, entitate prin care Primăria Suceava vrea să obţină finanţare pentru realizarea de noi locuinţe sociale şi refacerea celor existente, pentru că sunt mari probleme la acest capitol, multe dintre clădiri fiind foarte vechi şi necesitând să fie demolate.

Planul Urbanistic General al Sucevei s-a apropiat de faza finală, de autorizare, principala piedică fiind cea de neîndeplinire a condiţiei de asigurare a minimum 26 de mp de spaţii verzi pe cap de locuitor.

Tocmai de aceea se fac demersuri pentru a se obţine transferul a 150 ha pădure de la Romsilva (Parcul Șipote, 50 ha şi 100 ha Pădure Zamca), caz în care Suceava ar depăşi cu mult condiţiile minime impuse de normele europene în privinţa spaţiilor verzi.

Un simbol al Sucevei – statuia ecvestră a domnitorului Ștefan cel Mare, are mari şanse să fie reabilitată din fonduri americane, împreună cu zona din preajmă, pentru punerea sa în valoare, prin intermediul Ministerului Culturii, după ce proiectul necesar a fost făcut anul acesta, investiţia necesară fiind de 260.000 euro.

Unităţile de cult din municipiul Suceava au avut un real sprijin din partea municipalităţii, pentru investiţii şi reparaţii care sunt tot în folosul comunităţii.

În plus, o frumoasă activitate, devenită tradiţie, de 11 ani, este cea de sărbătorire a „Cuplurilor de aur”, 123 fiind celebrate anul acesta. În total, s-a ajuns la peste 1.100 de cupluri sărbătorite la împlinirea a 50 de ani de căsătorie.

Sprijinirea activităţilor sportive

Și în acest an, municipalitatea suceveană a rămas principalul finanţator al activităţilor sportive, în această privinţă fiind câteva aspecte importante, precum meciul Foresta - Steaua, pe stadionul Areni, meci devenit posibil doar datorită contribuţiei Primăriei Suceava, care a alocat suma de 50.000 de euro pentru asigurarea instalaţiei de nocturnă mobilă.

În plus, au fost făcuţi paşii necesari pentru dotarea stadionului cu o instalaţie proprie de nocturnă, care se va concretiza în 2017.

Sprijinirea tuturor ramurilor sportive, cu sume importante de bani, a lăsat şi un gust amar, pentru că „stângăciile” unora au dus la apariţia unor probleme de finanţare nedorite.

„Aici văd că tot apar fel de fel de comentarii care mă dor, pentru că noi suntem singurii care dăm bani pentru sprijinirea acestor echipe şi tot noi ieşim şifonaţi şi criticaţi. Faptul că nu au reuşit să acceseze mai mulţi bani, atât la fotbal, cât şi la handbal, este exclusiv problema lor, pentru că nu au adus la timp deconturile necesare, iar acum, pe final de an, este foarte greu să le dăm sume mari. Dar facem tot posibilul să-i sprijinim, în continuare”, a adăugat Ion Lungu.

Anul acesta, doar pentru susţinerea activităţilor sportive au fost daţi în total aproape 3 milioane de lei (30 de miliarde de lei vechi) de la bugetul local al Sucevei.

Nerealizări

1) Lipsa oportunităţilor de accesare de fonduri europene pentru Zona Metropolitană Suceava.

„Noi am făcut-o în ideea că avem de-a face cu o Europă a regiunilor, iar acolo unde sunt unităţi mai mari ca populaţie şi suprafaţă vor avea prioritate la alocarea finanţărilor. Numai că acum finanţările pe urban sunt separate de cele pe rural, ceea ce ne împiedică să facem proiecte comune. Am pornit cu mult entuziasm, mari speranţe, dar deocamdată nu putem accesa acolo fonduri europene, pentru că strategia a fost modificată pe parcurs”, a menţionat edilul sucevean.

2) – Fluidizare trafic Suceava.

„Trebuie neapărat construit un nou pod peste râul Suceava. Voi face apel la toţi parlamentarii, indiferent de culoarea politică, să facem front comun, pentru realizarea acestui proiect”, a spus Lungu.

3) – Reabilitarea reţelelor termice – banii au venit târziu şi au trebuit să fie returnaţi.

4) – Câinii comunitari pe străzile oraşului.

„Cu toate eforturile făcute, problema nu este rezolvată. Mai mult, din păcate, a apărut în oraş şi un adăpost clandestin, unde sunt aduşi câini din tot judeţul. Ne judecăm, facem tot ce e necesar pentru a descuraja astfel de practici”, a spus Lungu.

Un alt regret al edilului sucevean, trecut la nerealizări, este cel referitor la blocarea marilor proiecte de dezvoltare, prin contestaţii, ceea ce întârzie punerea lor în practică.

Cel mai bun an cultural de după Revoluţie

La bilanţul de final de an, edilul sucevean a avut o menţiune specială în privinţa activităţii culturale, considerând că în această privinţă 2016 este „cel mai bun an cultural de după Revoluţie”. Pe ce se bazează această afirmaţie:

- Suceava a găzduit Festivalul Internaţional Film Amator UNICA 2016, eveniment de nivel mondial, ajuns la cea de-a 78-a ediţie.

- Înfiinţarea şi funcţionarea Teatrului ”Matei Vişniec”, care a intrat din plin în activitate.

- Filme în premieră la Suceava – precum ”Bacalaureat”, care a rulat la Suceava la doar câteva zile de la lansarea sa la Cannes.

- Festivalul Internaţional al Școlilor de Teatru.

- Semnare parteneriat ”Oraşe Europene” cu ministrul Culturii pe o perioadă de 5 ani.

- Proiecte culturale Centenar 2018.