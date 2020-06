Lămurire

PS Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a acceptat să vorbească despre desfășurarea funeraliilor ÎPS Pimen, explicând, în premieră, faptul că nu s-a cerut și nici nu era nevoie de derogare pentru desfășurarea funeraliilor, așa cum au fost organizate de către Arhiepiscopie.

- Au fost multe discuții legate de slujba de înmormântare a ÎPS Pimen, de derogarea obținută de Biserică. Considerați că este corect, față de ceilalți oameni uciși de Covid, faptul că s-a acordat derogarea pentru înmormântarea lui ÎPS Pimen?

- Sunt peste 1.000 de persoane în România care au murit în urma infectării cu Covid și fiecare dintre aceste cazuri este o durere în sine, nu se poate compara, oamenii nu trebuie să se compare atât de mult unii cu alții. Pe mine mă doare sufletul că s-a ajuns la acest gen de înmormântare și vă spun că de fiecare dată când slujesc Sfânta Liturghie, scot o părticică și pentru cei care au murit de această boală. Acum, trebuie să corectez puțin întrebarea dvs.

- De ce?

- Pentru că nu s-a dat nici o derogare. Noi, Părintele Mitropolit Teofan mai corect, nu a solicitat nici o derogare.

- Și atunci cum s-a permis desfășurarea slujbei în acel mod?

- Părintele Mitropolit Teofan a propus Institutului Național de Sănătate Publică și Centrului de Coordonare și Control al Situațiilor de Urgență, din Suceava și de la București, două variante de programe. Poate e prea mult spus programe. Era prezentat modul în care vedem noi desfășurarea funeraliilor Înaltpreasfințitului, respectând prevederile legii. Solicitarea nu a fost pentru o derogare, ci pentru a se aproba una dintre cele două variante. Am primit aprobarea pentru ambele variante, cu respectarea condițiilor pe care noi ni le-am asumat.

- Dar ordonanța militară nu specifica faptul că...

- Nu este o ordonanță militară, ci este vorba despre un ordin al ministrului Sănătății, emis undeva în prima parte a lunii martie. Acest ordin de ministru, în privința ritualului înmormântării persoanelor care au decedat de Covid, are două prevederi. Restul ordinului se referă la manipularea cadavrului, cum zic ei, din spital la morgă, sau dacă a decedat acasă, de acasă până la morgă și așa mai departe. În ceea ce privește strict ritualul înmormântării, sunt două chestiuni foarte importante. Eu le-am studiat încă de la sfârșitul lunii martie, deoarece a trebuit să le comunicăm preoților din parohii cum se procedează în astfel de cazuri. Prima prevedere spune că sicriul trebuie să rămână sigilat și închis pe toată durata înmormântării. A doua prevedere spune că înhumarea trebuie să aibă loc în cel mai scurt timp disponibil. Dar nu precizează deloc ce înseamnă acest timp scurt, disponibil.

„Pericolul de infectare de la sicriu este zero. Dacă trece virusul și prin saci și prin lemn, atunci, iertați-mă, de ce mai purtăm mască?”

- Și ce ați comunicat preoților din parohii?

- Le-am explicat aceste două puncte din ordinul ministrului Sănătății...

- Nelămurirea mea este legată de faptul că în toate cazurile persoanelor care au decedat din cauza infectării cu Covid, corpurile au fost duse de la morgă direct la groapă.

- Da, din păcate. Iertați-mă că vă spun, dar este o exagerare. Nicăieri în acest ordin de ministru nu se spune acest lucru, că trebuie dus sicriul direct la cimitir. Noi, Centrul Eparhial, am trimis adresă către preoți și am spus că sicriul poate să fie introdus și în biserică, dar dacă are loc slujba în biserică, atunci pot participa maxim opt persoane. Această prevedere este dintr-o altă ordonanță. Dar afară, nu se specifică nicăieri că ar fi o limită, un număr maxim de persoane care pot să participe. Dar au existat anumite reticențe, din frică probabil, și am spus că dacă familia nu vrea să intre cu sicriul în biserică, atunci slujba se poate face fie în proximitatea bisericii sau chiar la groapă. Dar de ce să nu se facă în curtea bisericii, ci direct la groapă? Nicăieri nu scrie că trebuie dus direct la cimitir. Eu am întrebat și la DSP Suceava și la autoritățile locale dacă există niște norme de aplicare a acestui ordin, care să spună altceva. Mi s-a spus că nu. Dar vreau să vă întreb eu ceva. Cu ce ar impieta să intre în biserică un sicriu cu o persoană decedată de Covid? Corpul se introduce în doi saci, se dezinfectează. Sicriul este sigilat și dezinfectat. Pericolul de infectare de la sicriu este zero. Dacă trece virusul și prin saci și prin lemn, atunci, iertați-mă, de ce mai purtăm mască? Există pericol de infectare dacă este o prezență numeroasă și nu se respectă distanțarea socială. Poate acesta să fi fost motivul, că la înmormântări oamenii vin de obicei în număr mare. Și dacă nu ai logistica necesară pentru a asigura condițiile de distanțare socială, condițiile de protecție, de dezinfecție, atunci există pericolul de infectare, dar nu atât din pricina celui care a plecat la Domnul. Noi ne-am asumat, la Suceava, să se desfășoare ritualul de înmormântare după rânduiala statornicită de veacuri de Biserica noastră, respectând în același timp prevederile ordonanțelor. Am avut un plan detaliat, pe puncte, cum să se procedeze la ritualul înmormântării, fluxul de persoane care merg să își ia rămas bun, pe unde se intră, pe unde se iese, semne pentru distanțarea la doi metri și așa mai departe.

- Totuși, s-a discutat foarte mult pe seama acestei derogări, despre care îmi spuneți că nu a existat. De ce Biserica nu a ieșit public până acum să explice acest lucru?

- Nu ne-a întrebat nimeni. Ba greșesc, ne-a întrebat Direcția de Sănătate Publică, pentru că s-au primit câteva sesizări acolo. Și am dat un răspuns consistent.

- Ce înseamnă că s-au primit câteva sesizări?

- Nu știm. Ni s-a pus că s-au primit câteva plângeri din partea unor persoane fizice și ei au făcut adresă către noi, să le spunem cum s-a desfășurat și să le punem la dispoziție toate documentele în baza cărora s-au desfășurat funeraliile.

- Nu v-a întrebat nimeni, am înțeles. Dar au fost foarte multe ieșiri publice în care s-a vorbit despre derogarea primită pentru înmormântare....

- Iertați-mă, dar în perioada de înmormântare, și după, nu am avut resurse pe care să le alocăm pentru subiectul acesta. Și apoi, noi nici nu am simțit nevoia să ne justificăm. Aș vrea să fiu foarte clar. Noi nu am solicitat nimic. Noi am expus autorităților două variante de lucru și am cerut să ni se spună dacă sunt corecte, dacă sunt conforme cu legea. Și ni s-a spus că da. Pe mine mă doare sufletul că au fost înmormântări foarte sumare ale persoanelor care au decedat din cauza infectării cu Covid. Eu le-am spus preoților că și dacă fac slujba de înmormântare la cimitir, să nu ciuntească nimic din slujbă. De ce grabă? Ce se întâmplă?