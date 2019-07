Din vorbă-n vorbă

„În antologia caricaturii românești, Viorel Corodescu-COV deţine un spaţiu bine definit pentru că reprezintă un punct de marcă în peisajul caricaturii din ţara noastră” (maestrul Ştefan Popa Popa'S)

O viaţă în slujba artei, în slujba umorului desenat. Ce rol a avut râsul în toate această poveste?

COV: Râsul a fost totdeauna un erou în acţiune îndrăgit şi căutat, exprimând deschis şi convingător manifestări împotriva injustiţiei şi stărilor negative din cotidian pentru afirmarea spiritului umanist de însănătoşire a situaţiilor diverse şi a vieţii.

Sunteţi perseverent în tot ce faceţi.

COV: Nu m-am dat la fund, fiind fidel devizei lui Chamfort:“O zi în care nu ai râs este o zi pierdută din viaţă!”

Trimit desene la saloanele de umor interne şi internaţionale în ultimii ani, obţinând şi câteva premii la Craiova, Suceava şi Slatina. Am avut plăcerea să fiu invitat de maestrul Ştefan Popa Popa'S la Salonul Internaţional de Grafică Satirică, Arte Vizuale şi Caricatură de Presă de la Timişoara la finele anului trecut, când s-a deschis şi muzeul Popa'S.

Ce înseamnă Bucovina pentru dumneavoastră?

COV: Cu mulţi ani în urmă, prietenul meu dispărut acum un an, „boier” Dumitru Grumăzescu, cunoscut în ţară şi nu numai pentru remarcabile colecţii Eminescu, Napoleon şi Creangă, dar şi pentru renumita galerie şi anticariatul de pe strada Lăpuşneanu a Iaşului, îmi reproşa că deşi sunt ieşean am făcut mai multe pentru Bucovina, referindu-se la expoziţii, colaborări, năşirea acum 29 de ani împreună cu un colectiv deosebit la salonul „Umor la Gura Humorului”, premiul personal pe care îl acord la acest salon ş.a.

I-am spus atunci că de peste 45 de ani bucovinenii din Suceava şi Gura Humorului m-au adoptat pentru că aici trăiesc cu familia, am lucrat ca inginer specialist, am creat caricatură, am colaborat la diverse ziare şi acţiuni culturale artistice, dar nu am uitat Boema ieşeană care m-a şcolit şi m-a îndrumat spre făgaşul artelor plastice al graficii satirice prin criticul Aurel Leon şi plasticianul Ion Petrovici cu care ne-am început ucenicia.

Ce amintiri vă trezește Iașul?

COV: Mă întâlneam cu plăcere la Iaşi, în galeria lui Mitică Grumăzescu, cu Horia Zilieru şi Mircea Radu Iacoban, cu regretaţii Dan Hatmanu şi Gheorghe Macarie, cu Valentin Ciucă şi Aurica Ichim, cu Gabriela Câmpeanu şi Aurel Brumă, cu George Petrone, Ion Bolocan şi prietenul meu, preotul Radu Brânză. Totul a fost ca un vis.

Vă deranjează criticile?

COV: Mi-am însuşit critica şi m-am pus pe treabă în cadrul Academiei Libere Vechi de Umor „Păstorel” unde activam, împreună am pus la cale apariţia revistei de divertisment „Scârţ!” şi am reuşit ca aceasta să fie considerată de mulţi ca o demnă urmaşă a bătrânei „Urzica”, dispărută după 1990-1992. Cu un colectiv format din George Petrone, Vasile Vajoga şi Adrian Grăjdeanu, epigramişti cunoscuţi, am ajuns ca revista să apară lunar cu 60 de pagini şi coperţi color, serbând deja în iulie anul curent numărul 85, şapte ani de la apariţie, unde se regăsesc nume bune ale graficii satirice, caricaturii şi literaturii umoristice din România, Ucraina, Moldova, Spania, SUA, Israel, Canada, Italia ş.a., revista fiind premiată de Uniunea Epigramiştilor din România.

Vă mai amintiţi cum a pornit festivalul „Scârţ-Umor!”?

COV: Dumitru Grumăzescu, împreună cu mine şi cu Adrian Grăjdeanu, visa şi la un festival de grafică satirică şi literatură umoristică pentru care am luptat timp de doi ani, de multe ori mergându-ne “de-a râsu'-plânsu'!”... vorba poetului Nichita Stănescu, cu rugăminţi, regrete, promisiuni, refuzuri, dar şi cu muncă colectivă reuşind în final, cu sprijinul edilului-şef al Iaşului, domnul Mihai Chirica, şi al managerului Ateneului Naţional din Iaşi, domnul Andrei Apreotesei, în asociere cu Uniunea Epigramiştilor din România, prin domnul George Corbu, şi respectiv Asociaţia Caricaturiştilor Profesionişti şi de Elită din România, prin maestrul şi prietenul de zeci de ani Ştefan Popa Popa'S. Astfel, timp de câteva zile, între 14 şi 16 iunie a.c., am reuşit să descreţim întrucâtva frunţile brăzdate de grijile zilnice ale ieşenilor, dar şi ale turiştilor ocazionali. Preşedintele de onoare al festivalului a fost Ştefan Popa Popa'S, ajutat de preşedinţii celor două secţiuni, italianul Sandro Poggiali (grafică satirică) şi românul George Corbu (literatură umoristică).

Dacă acum doi ani voiam să denumim festivalul „Umor pe şapte coline”, pentru câte am pătimit... l-am denumit „Scârţ-Umor!”.

Au fost în concurs 891 de desene de la 222 de participanţi din 51 de ţări de pe 6 continente, cifră record pentru o primă ediţie.

Salonul de grafică satirică a fost găzduit de Muzeul Municipal „Regina Maria” Iaşi şi a fost însoţit şi de o expoziţie internaţională de caricatură pusă la dispoziţie de Ştefan Popa Popa'S, împreună cu filmele „Popa'S la Vatican” şi „Popa'S la UE”, care au rulat două seri la rând pentru public în Piaţa Unirii.

Prin grija lui Popa'S şi a lui Mihai Truică, au mai fost aduse expoziţiile personale ale lui Gabriel Bratu (Craiova), Leonte Năstase (Constanţa), Marian Avramescu (Prahova), Aurelian Şuţă – SAI (Tg. Jiu), Viorel Corodescu – COV (Suceava), Mara Ungurean (Timişoara), Kazanevsky (Ucraina), Zlatkovski (Rusia), C. Jiquidi, revistele „Furnica” şi „Urzica” şi o expoziţie inedită de cioplitură umoristică a lui Toader Ignătescu (Suceava).

De asemenea, au fost două expoziţii In Memoriam Mihai Stănescu (Bucureşti) şi Traian Benţa (Iaşi), acesta din urmă fiind un remarcant caricaturist al vieţii cultural-artistice a Iaşului.

Premiile I şi II au plecat peste hotare în Ucraina (Vladimir Kazanevsky) şi în Iran (Delfan Yaser), iar premiul III la Deva (Horia Crişan şi Bogdan Petry), premiul special „Traian Benţa” l-a obţinut seniorul caricaturiştilor români Gabriel Bratu (Craiova), iar premiul „Tinere Speranţe ale Umorului”, instituit de regretatul Dumitru Grumăzescu pentru copii între 6-16 ani, l-a câştigat Sebastian Corodescu – 11 ani (Suceava). Au fost atribuite trei menţiuni lui C-tin Ciotu (Bacău), Jordan Pop-Iliev (Macadonia) şi Batista Del Toro (Cuba).

Unde au avut loc gala de deschidere și gala de premiere?

COV: Gala de deschidere, cât şi gala de premiere au avut loc în sala de spectacole „Radu Beligan” a Ateneului Naţional (o bijuterie de clădire), aflat sub înaltul patronaj al Maiestăţii Sale Prinţesa Margareta. În foaierul Ateneului a avut loc şi vernisajul expoziţiei personale a maestrului Ştefan Popa Popa'S. La spectacolul festivalului şi-au dat concursul cu microrecitale folk Walter Ghicolescu (Constanţa) şi Traian Lungu, dar şi tenorul-caricaturist sucevean Sorin Ursan, care în timp ce interpreta arii din opere şi canţonete a făcut portretele domnilor Chirica, Apreotesei şi Popa'S.

Pe străzile Iaşului, în zona Ateneului, a Palatului Roznovanu – Ştefan cel Mare, Piaţa Unirii, Piaţa Voievozilor şi în Parcul Copou au fost amenajate corturi pentru atelierele de lucru cu publicul, unde caricaturiştii au desenat sute de oameni. Şi-au dat concursul Marian Avramescu, Eugen Mirea, Doru Olas, Sorin Ursan, Ovidiu Bortă, Aurelian Şuţă, V. Crăiţă Mândră, Iulian Dziubinschi, ieşenii Constantin Cuberschi şi Lucian Amariei JUP şi nu în ultimul rând Leonte Năstase, care a făcut o oră de desen – demonstraţie pentru copiii unei trupe de cercetaşi preocupaţi de desen.

Pe strada Lăpuşneanu s-au redeschis Galeriile „Dumitru Grumăzescu” cu expoziţie „Eminescu”, iar în imediata apropiere s-a inaugurat piaţeta „Grumăzescu”, unde a avut loc şi un spectacol „In Memoriam – D.I.G” prezentat de Walter Ghicolescu, Traian Lungu şi epigramiştii aflaţi la festival.

Primarul Iaşului s-a întâlnit în frumoasa sală a Palatului Roznovanu – Primărie, cu caricaturiştii şi epigramiştii pe care i-a invitat la „o cafea şi o glumă”.

S-au oferit din partea organizatorilor Trofeul „Păstorel” al Festivalului lui George Petrone (Iaşi) şi Diploma „Opera Omnia” pentru epigramă. Diplome „Opera Omnia” pentru grafică satirică şi caricatură au mai primit Viorel Corodescu – COV (Suceava) şi Mihai Truică (Timişoara). Ostilităţile s-au încheiat în cramele de la „Bolta rece” în amintirea lui Eminescu, Creangă, Păstorel ş.a. şi unde cei prezenţi au cântat „Mulţi Ani Trăiască!” tripleţilor festivalului: Popa'S, Truică şi COV.

Ce urmează în luna lui „Cuptor”?

COV: Dacă „Cireşar” mi-a oferit atâtea bucurii, sper ca în curând şi „Cuptor” să nu se dezică.

Spun asta pentru că la Gura Humorului va avea loc, în perioada 5 – 7 iulie, Festivalul Internaţional „Umor... la Gura Humorului” ediţia a 29-a, la a cărei năşire am contribuit şi eu alături de Radu Bercea, George Gavrilean, Florin Suşinschi, Constantin Logigan, Rodica Dominte, Marcel Mureşanu, Vasile Crăiţă Mândră, dar nu în ultimul rând Vera Romaniuc şi personalul său de la muzeu – adevăraţi umorişti şi prieteni ai umorului.

Nu în ultimul rând, voi avea plăcerea să ofer pentru a 19-a oară premiul personal COV pentru tinerele speranţe ale caricaturii noastre.

Întrucât am urmărit evoluţia la Timişoara, la Craiova, la Iaşi şi la Gura Humorului a tinerei timişorence Mara Ungurean – 16 ani, şcolită la Academia Popa'S, premiul meu îi va aparţine.

Iată că umorul scris şi desenat de bună calitate evidenţiază trăsăturile umane şi ne poate face mai împăciuitori şi mai buni.