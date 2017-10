Secretul reuşitei

Știm deja cu toții că antreprenoriatul este rezultatul activității unui antreprenor, iar la un nivel personal satisfacția și motivația. Dar ce înseamnă să fii antreprenor?

Există o diferență între antreprenor și om de afaceri? Care sunt 2,3 caracteristici care fac această diferență?

Un om de afaceri este o persoană care este implicată în business, dar care nu deține neapărat propria afacere, de exemplu un manager angajat într-o companie este un om de afaceri, dar nu este un antrepreror. Oricum, în opinia mea toți oamenii de afaceri ar trebui să aibă spirit antreprenorial, deci să fie antreprenori sau cel puțin intraprenori.

Marius a enumerat în cartea să “Antreprenoriat. Drumul de la idei către oportunități și succes în afaceri” calitățile unui antreprenor. Unele dintre ele sunt native, altele pot fi educate sau învățate. Care sunt calitățile native ale antreprenorului Marius Ghenea și care sunt cele educate?

Spuneam în carte că, în realitate, puține calități ale unui antreprenor sunt cu adevărat native, în plus menționam că inclusiv calitățile considerate îndeobște native pot fi educate, pot fi învățate, pot fi cu siguranță îmbunătățite. Dintre aspectele mai aproape de zona nativă ar fi probabil carisma, gândirea pozitivă, energia, dar repet, chiar și acestea pot fi ameliorate prin educație, prin învățare. În plus, e foarte important să precizez că niciun antreprenor nu întrunește 100% toate calitățile necesare, în sensul că “nimeni nu e perfect”.

Toate proiectele antreprenoriale stau sub atributul "performanței". Cum sau care sunt instrumentele care duc la performanță.

Instrumentele care generează performanță antreprenorială sunt lucrul în echipă, delegarea corectă și eficientă a responsabilităților, planificarea strategică și apoi execuția excelentă în planul tactic. În realitate, performanța este afectată tocmai de faptul că unele echipe nu lucrează bine împreună și că nu există o strategie care să fie urmată de o execuție corectă, perseverentă.

Cum a făcut și face performanță Marius Ghenea?

Cu ajutorul unor echipe excelente. Cred că cel mai mare atu pe care l-am avut în toată activitatea mea de business a fost faptul că pot lucra bine cu aproape orice fel de oameni și de echipe, sunt o persoană simplă și flexibilă, din acest punct de vedere. Întotdeauna, când am văzut succes în activitatea mea, am văzut și am recunoscut că în spatele său a fost o echipă excelentă, din care am avut șansa și privilegiul să fiu o mică parte.

Ce înseamnă succesul pentru Marius Ghenea?

Succesul înseamnă să “îți iasă” ceea ce îți propui. Iar mie lucrurile mi-au ieșit în general foarte bine, așa cum mi le-am propus sau mai bine. Și nu pentru că mi-aș fi propus ținte modeste, ci poate, în parte, pentru că am fost în locul potrivit, la momentul potrivit și, mai important decât asta, cu echipa potrivită.

Dar dezvoltarea unei afaceri?

Dezvoltarea unei afaceri este cea mai frumoasă poveste de business: să poți să le spui antreprenorilor mai tineri, copiilor și (poate în curând) nepoților cum ai început prima ta afacere, alături de doi colegi de facultate, nu doar antreprenori dar și singurii angajați ai companiei, și cum ai ajuns la 500-1000-2000 angajați, la o prezența în 7-8-10 țări din Europa, ca lider de piață necontestat, repet, asta este cea mai frumoasă poveste de business.

Participați la foarte multe evenimente în calitate de speakeri, invitați speciali, traineri. Care sunt așteptările pe care le aveți de la participanți?

Cred că mult mai importante sunt așteptările lor față de mine. Eu unul mă aștept să fie interesați de propria lor dezvoltare, deoarece dezvoltarea personală este cea care duce spre succes durabil, sau în orice caz crează premisele pentru un astfel de succes. Mă aștept de asemenea să fie activi, să pună întrebări acolo unde nu înțeleg și să comenteze acolo unde au poate alte opinii. Acesta ar fi publicul ideal. În România însă, deși oamenii sunt extraordinari și se vede că sunt însetați de cunoaștere, majoritatea acestora se tem de simplul gest de a ridica mână și de a pune o întrebare. E probabil și o problemă culturală, dar văd că generația mai tânără trece bine peste această barieră de comunicare.

Sunteți prieteni de foarte mult timp și cei mai longevivi lei din Arena Leilor. Cum este Dragoș Anastasiu prin ochii lui Marius Ghenea?

Dragoș este un antreprenor de mare succes, dar mai mult decât atât, este un om extraordinar, gata să sară în ajutorul celor care au nevoie și foarte interesat nu doar de propriile afaceri, ci de modul în care poate ajuta la dezvoltarea întregului ecosistem de business din România. Și sincer, cunosc extrem de puțini oameni care ar putea spune că au contribuit mai mult decât el, în ultimii, să zicem, 10 ani, la dezvoltarea mediului de business și a societății civile din România, prin numeroase inițiative non-guvernamentale, prin participarea și implicarea în numeroase organizații și asociații, o activitate pro-bono cu adevărat remarcabilă și, cu siguranță, prea puțin cunoscută de mulți români care îl știu doar de la televizor, ca pe unul dintre cei doi “lei răi” din Arena, celălalt fiind desigur chiar eu!

Reamintim că Marius Ghenea va fi prezent la “Cina de Afaceri”, eveniment organizat pe data de 10 noiembrie la Palatul Alexander din Suceava