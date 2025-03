Aproape că îmi pare rău de cele scrise tot aici săptămâna trecută, înaintea debutului reprezentativei României în preliminariile Campionatului Mondial. De la început trebuie să vă spun că am privit cu îngrijorare fiecare apariţie în prim-plan a lui Mircea Lucescu, pe toată durata partidei fiindu-mi teamă că inima i-ar putea ceda din cauza neisprăviţilor. România aia avântată, entuziastă, imaginativă şi spectaculoasă s-a dus dintr-odată naibii, lăsându-i locul aceleiaşi naţionale din ultimii aproape 30 de ani, în care toţi apaticii lumii, toţi loser-ii pământului păreau să-şi fi făcut loc pe post de fotbalişti. Ciudat e că deşi cu încă vreo săptămână înainte scrisesem ceva despre născutul talent şi (deja) mortul speranţă Florinel Tănase, simplul fapt că s-a împiedicat, ca întotdeauna, de obiectul ăla rotund care din pură întâmplare de data asta, în ultima etapă de campionat, a sărit în poartă, l-a convins pe Lucescu să-l scoată pe iarbă... ca să ce? Că efectiv locul lui parcă era pustiu. La fel şi al neisprăvitului de copitan (nu, nu-i greşeală!) Nicușor Stanciu, acelaşi letargic care parcă vine din discotecă pentru a trage un pui de somn după ce ascultă imnul. Bine că nu ne-a dat idiotul ăla de olandez penalty (dacă atunci nu dai, atunci când mă-sa dai penalty pentru henţ, tolomacule?), că mai mult ca sigur că s-ar fi aţinut să-l bată (adică să-l rateze!) tot copitanul veşnic aţipit. Peste toţi, însă, supremul neisprăvit, Drăguş. Zău că n-am habar ce a făcut ăsta în viaţă de a ajuns la Naţională. Dar după cele 3 ratări ca idiotul, mai are vreun rost să ne tortureze dl Lucescu cu tăntălăul care a ratat de 3 ori cu poarta goală!? Vreţi să vă mai spun şi că am pierdut 2.600 de lei (26 de milioane de lei vechi) pe un bilet pe care din 23 de meciuri am pierdut doar rahatul ăsta de meci? Şi că nu jucasem vreo bazaconie pe meciul României, ci doar că "înscrie peste 0,5 goluri". Adică să o dea naibii o singură dată în aţe! Cui să-i cer să-mi deconteze paguba? Tembelului de Drăguş? Adormitului de Nicușor? Umflatului de Alibec? Ălorlalţi amorţiţi?