Păi dacă alegerile locale a rămas stabilit că se vor desfăşura în iunie, atunci nu ne rămâne nouă, suporterilor, decât să sperăm că măcar anul ăsta se va îndeplini "visul de aur al omenirii" (sucevene!) şi vom reuşi în sfârşit promovarea în Divizia B, sau Liga a II-a, sau cum Dumnezeu s-o mai numi, că de când ne-a părăsit, parcă nici nu ne-a mai interesat ce e aia! Ştiţi cum se zicea mai pe la începutul şirului de 25 de mandate de primar ale domnului Ion Lungu: că în fiecare an electoral Foresta (sau cum s-a mai numit) promovează, ceea ce îi aduce primarului un număr suficient de voturi pentru a se eterniza în funcţie! Numai că între timp doar mandatele s-au tot perpetuat, în timp ce fotbalul a ratat promovare după promovare în ultimii ani, ceea ce demonstrează că nici eternitatea nu mai e ce-a fost! E drept că dl Lungu chiar s-a consumat, a tot căutat oamenii care să ne readucă fotbalul local în suflet, numai că mai de fiecare dată ne-am înecat ca... (o mai fi voie, măcar în zicale omologate de zeci de ani, să foloseşti cuvântul ăla!?)... la mal, şi am tot luat-o de la capăt, mai rău caMeşterul Manole. Şi în acest sezon, mai degrabă printr-o conjunctură norocoasă decât prin calitatea fotbalului, Foresta e în cărţi pentru promovare, cu toate turbulenţele din existenţa ei. De aceea, zic că primarul actual şi viitor (că doar nu crede cineva că zugravul de spitale, care este alegerea principalului adversar electoral, poate conduce un oraş fără să-l închidă cape spitalul judeţean, fiindcă el, săracu', atât pricepe şi atât se pricepe!), Ion Lungu, e dator să readucă la viaţăzicerea aia cu promovarea fotbalului nostru în anii cu alegeri. Doamne ajută!