Nu mai ştiu unde, parcă prin Olanda sau Belgia, există un sistem asemănător cu cretinismul de la noi, care face că o echipă aflată în grupa pentru supravieţuire (idioţenia numită la noi "play-out", care la ăia măcar are o denumire corectă: "relegation round", adică "turneul de retrogradare") să ajungă finalmente să joace într-una din cupele europene, cea de la ei parcă în Europa League, iar a noastră în Conference League. Mi-am reamintit de chestia asta, ascultându-l pe greu încercatul domn Mititelu în speech-ul de dinaintea partidei rejucate contra lui Sepsi, în care spunea că nu-i nicio nenorocire dacă nu prinde un loc în primele 6, adică în play-off, fiindcă în acest caz are de gând să câştige turneul celălalt, play-out, iar de pe locul 7 în ierarhia finală să dispute barajele pentru a ajunge în Conference League. Cum vă ziceam, uitasem de minunea asta din regulamentul competiţional intern, inventată parcă spre a ne mai autoiluziona cu încă o bazaconie, anume că aia de pe 7 e cel puţin la fel de performantăpe plan internaţional caalea de pe locurile 2 sau 3! Ceva adevăr este, în sensul că valoarea le e aproximativ egală, numai că undeva la nivel de repetenţie! Chiar şi aşa, bătălia e deschisă, competiţia are şi un obiectiv concret, şi cred că dacă a avut o perioadă critică, acum Botoşaniul e în mod evident pe o trasă ascendentă, aşa că de ce să n-o vedem pe ea, nu pe Craiova, evoluând în Conference League? Grupul de echipe e compact, orice meci câştigat te poate duce în Europa, orice meci pierdut te poate trimite din A în B. Cred că un start bun astăzi, cu Chindia, poate aduce starea de spirit necesară victoriei finale. Hai Botoşani!