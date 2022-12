Prins cu Mondialul, la fel ca mai toţi cei interesați de sport, am neglijat să mai observ ce e şi prin bătătura noastră, şi era cât pe ce să îi bănuiesc pe ai noştri că sunt şi ei conectaţi la singurul eveniment fotbalistic care contează în aceste zile. Numai că nu. Adică n-am fi români dacă am face ceea ce face toată lumea, şi ca atare am asistat, printre altele, la o demisie care nu ne-a ridicat decât problema întârzierii ei nejustificate. Aţi ghicit, e vorba de aceea a lui Mirel Rădoi, ale cărui rezultate la Craiova s-au situat cumva la limita între ruşinos şi penibil. Era clar că dacă având la dispoziţie un asemenea lot de jucători nu reuşeşti nici să joci spectaculos, nici să faci puncte, înseamnă că relaţia jucător - antrenor e defectă. Iar în asemenea situaţii, neexistând varianta să schimbi peste noapte lotul, rămâne doar varianta cealaltă: să aduci alt antrenor. Ciudat e însă modul cum s-a produs evenimentul: Mirel a venit la conferinţa de presă, a bolmojit ceva despre joc, apoi a lăsat locul unui jucător, pentru cadupă câteva minute să revină, să-l gonească de la microfon pe alt jucător şi să-şi anunţe abandonul. Cică s-a decis pe drumul spre vestiare, ceea ce e plauzibil... cât timp vorbim despre români! Ca un fel de concluzie, aş spune că la Craiova, Mirel Rădoi a reconfirmat ceea ce a produs şi la naţională: absolut nimic! Un alt român, tot de pe meleaguri olteneşti, fost şi el antrenor la Naţională, Victor Pițurcă, a izvorât ieri pe la Digi comentând în felul său inconfundabil evenimentele la zi din caricatura de fotbal de la noi, inclusiv abdicarea lui Rădoi care, citez din Piți, lasă-ne!, "tre' că se gândea de mai mult timp, nu putea s-o ia aşa, în 8 minute!" Da, sigur că da, tre' să te gândeşti ani de zile, timp în care iei bani ca nesimţitul pentru zero performanțe, cam cum a procedat Piți însuşi la reprezentativaţării, copiat la indigo şi de Rădoi. Spuneţi drept: cu care din ăştia doi credeţi că ar fi putut ajunge România la Mondial? Aşa-i că vă umfla râsul? Ei, lăsaţi, că o s-o ducă ăsta de-l cheamă cape tac-su'!