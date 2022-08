Cum nu pot ști isprăvile echipelor noastre în Liga Conferinței, voi face un tur de orizont cu alte evenimente sportive. Era de așteptat ca Benfica să fie o nucă prea tare pentru Dinamo Kiev, că și minunile lui Mircea Lucescu nu sunt chiar minuni, țin de meserie, dar uneori discrepanța e prea mare. E și lipsa de jocuri oficiale, doar din antrenamente și meciuri de pregătire o echipă poate juca bine până la un punct. Cam aici eram și noi cândva, în play-off-ul pentru grupele Ligii Campionilor, jucam cu echipe grele, uneori le și eliminam. Astăzi avem Conferință cu unii în fața cărora suntem considerați favoriți cu toate cele 3 echipe!

La turneul de tenis de la Cincinnati a plouat cu rezultate ciudate, pe ambele tablouri, feminin și masculin. Faptul că precede US Open e un dezavantaj, mulți nu turează maxim. Simona s-a retras, devenise previzibil după problemele din primul tur. Sorana a trecut de Bencic, rezultat excelent, dar s-a oprit la Kvitova. Prea sever traseul, totuși, iată de ce contează îmbunătățirea locului în clasament. Tot aici, la fete, s-au petrecut niște evenimente demne de consemnat. Emmei Răducanu pare că-i priește hard-ul american, deodată a apărut invincibilă ca acum un an, la US Open. I-a arătat Serenei explicit, poate prea explicit, care îi este nivelul actual. Acel set la zero arată că Serena este propriu-zis retrasă, ea doar va oficializa asta acasă, la New-York, unde emoția va fi la cote maxime. Să sperăm că nu se va retrage în urma unui astfel de scor. Dar Emma nu s-a mărginit la asta, ea i-a administrat o ”lăptăreasă” și Azarenkăi, o altă câștigătoare de GS! Și tot o astfel de corecție a suferit Badosa, adică numărul 4 mondial, de la Tomljanovic, dar asta pare a avea legătură cu ce spuneam mai sus, nu cu nivelul. La băieți, Coric a revenit din ”morți” (citește accidentări care păreau a-i periclita cariera) și l-a bătut iarăși pe Nadal, ca pe vremuri, când croatul era un talent promițător de 17 ani! N-a fost singurul cap de serie expulzat, i s-a alăturat și Ruud, care nu l-a luat în serios pe un universitar amercian, Shelton, beneficiarul unui wildcard. Acesta a reușit și lovitura turneului, un lob câștigător direct din tweener!