Să fii campioana României și să nu bați în Andorra, cu orice echipă de acolo ai juca, reprezintă o mare, mare problemă. Iar această CFR Cluj este multiplă campioană a țărișoarei, egalând și recordul la titluri consecutive. Nu știu cât poate să mai stoarcă Petrescu din jucătorii ăștia, dar în campionatul nostru cel de toate etapele se poate orice, inclusiv încă un trofeu de campioană pentru echipa clujeană. În schimb, în afară, care este proiecția unei campioane a României, țară UE, în fotbalul european? Păi asta: eliminată la prima strigare de o echipă din Armenia, apoi egala în deplasare a unor amatori din Andorra. Să zicem că ce a fost a fost, cu liliputanii au jucat în dorul lelii, calificarea fiind asigurată din tur. E important ce se va întâmpla în turul următor, unde clujenii întâlnesc niște bieloruși, pe Șahtior Soligorsk. E important chiar dincolo de fotbal acest meci! Știți că echipele ruse au fost excluse din orice competiții internaționale, însă celor bieloruse li s-a făcut o concesie, ele nefiind luate la pachet cu ”aliatele” lor. Cum s-a întâmplat la Wimbledon, de exemplu, dar am stabilit că insularii sunt altfel. Ei bine, CFR Cluj trebuie să treacă de această echipă din Soligorsk pentru că altfel ar fi atins punctul de minim al reprezentării fotbalului românesc în Europa. Da, și sub pescarii feroezi, și sub dudele de la Dudelange, și sub kazahii karagandezi. Deși se poate argumenta că Belarus parcă e peste fotbalul din țările enumerate (nu sunt convins), acum e vorba despre o echipă fantomă care bântuie prin Turcia la meciurile de acasă, fără niciun fel de suporteri, căci nu vor fi întrunite condițiile de la Fenerbahce. Acolo era confruntare directă, Fenerul juca împotriva ucrainenilor de la Dinamo Kiev, iar să scandeze numele lui Putin a fost felul lor de a-și manifesta neputința, căci nivelul neuronal al peluzărilor este aproape peste tot la fel. Apropo de acest meci, a fost aproape o minune că Mircea Lucescu a reușit să treacă de Fenerbahce, în condițiile în care echipa sa n-a mai jucat un meci oficial de anul trecut! Minunea întreagă, rotundă, ar fi să ajungă în grupele Ligii Campionilor. Deocamdată, în turul 3, va juca împotriva austriecilor de la Sturm Graz.