Da' Iorgulescu de-al cui e!?

Cunosc nu un caz, ci două, în care persoane hipercalificate, cu studii serioase făcute la facultăţi de top mondial, cu masterate şi doctorate pe subiecte de mare interes, luate şi astea cu calificative maxime, s-au adresat la Ministerul de Externe al Republicii România (precizez că în perioade diferite, sub guvernări diferite, ca să înţelegeţi că nu-s accidente, ci obicei împământenit şi de neclintit!) cerând job-uri conform actelor de studii remarcabile. Ei bine, şi într-un caz, şi în celălalt, după ce şi-au băgat nasurile prin acte, derbedeii de la Externe au pus aceeaşi întrebare şi bărbatului de peste 40 de ani, şi domnişoarei de 20 şi ceva: "De-al/a cui eşti?". Adică, pe înţelesul omului normal: "Poţi să ai tu 3 facultăţi şi 3 doctorate, ne doare fix acolo de ele, dacă nu te-a trimis la noi cine trebuie, poţi să-ţi iei viteza!", cu toate că formularea a fost de mare rafinament, în sensul că dacă au venit aşa, din proprie iniţiativă, netrimiși ţintit de cineva, să lase acolo dosarul şi cv-ul, "şi aşteptaţi răspunsul la adresa indicată în cv!". Vă e clar, cred, că aşa cum aţi primit dv răspuns, aşa au primit şi prietenii ăştia ai mei! Introducerea asta foarte lungă are legătură cu apropiatele alegeri de la Liga(ha!, ha!, haaaa!!!!) Profesionistă de Fotbal din Republica România, care în istoria ei a avut doar doi preşedinţi: pe dl MiticăDragomir, aflat, miraculos, încă în libertate, şi pe cel care i-a succedat: unu', Gino Iorgulescu, un bolovan aflat, încă mai puţin explicabil, tot în libertate. Ba care mai credeam şi că a dat colţu', din moment ce de la data alegerii, acum vreo 4-5 ani, până zilele trecute, nici n-a mai apărut, nici n-a mai grohăit nimic. A izvorât acum (sigur nu-i vreun zombie!?) anunţând alegeri anticipate, în mai, precum şi că nu are contracandidat. Fraţi români, chiar ne-am ţicnit, ne-am cretinizat cu toţii!? Fiecare derbedeu: de partid, de stat, de... fotbal chiar!, vine de undeva, se p..a pe ea democraţie, se pune în ce funcţie vrea, iar noi ne prefacem că trăim în deplină libertate!? Băăă, golanul ăsta de se realege la LPF, de-al cui e!?