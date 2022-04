Parcă nicicând n-a fost mai meritat prim-planul unui arbitru decât cel al lui Istvan Kovacs la semifinala de Liga Campionilor dintre Manchester City și Real Madrid. În caseta tehnică, acum numită statistică, Kovacs ar fi trebuit creditat cu assist la golul lui Bernardo Silva! La un fault care l-a dat cu roțile în sus pe un jucător de la City, în colțul careului de șaișpe, centralul a pus fluierul în gură, s-a îndreptat spre locul infracțiunii, dar a mai stat o secundă, să vadă ce vrea Bernardo Silva de la mingea aia. Iar răbdarea asta i-a permis fotbalistului portughez să înscrie un gol ciudat, cu o acoladă la colțul scurt, sub bară! Sigur, goluri la scurt am mai văzut, dar erau mingi catapultate, aici a fost nevoie ca traiectoria să ocolească un fundaș advers, care acoperea bine culoarul, de-aia Courtois a rămas fără reacție, nu avea cum să anticipeze o asemenea execuție. Bine că nu s-a auzit fluierul, ar fi fost păcat să fim privați de așa ceva! Cum și în restul meciului Kovacs a luat decizii bune, sancționând fără VAR și acel henț de penalty, confirmat apoi de reluări, se pare că întrebarea la ordinea zilei pe la oficialii care fac delegări în meciurile internaționale a fost dacă mai are frați pe-acasă! Are, dar nu e la fel de bun, îl fură pe Dan Petrescu prin amicale...

Din păcate, a mai fost și o altă fază a unui român, care a rulat pe la buletinele de știri din Europa, una care ar putea fi hotărâtoare pentru soarta titlului în Serie A. Eroul negativ a fot Ionuț Radu, de care aproape am uitat de când freacă banca Interului. Singurul său meci din acest sezon a fost restanța cu Bologna, titularizat fiind în urma unei accidentări a lui Handanovic, iar greșeala sa la o pasă din lateral, pe care a încercat s-o prelungească, băgând piciorul pe după minge, a făcut ca Interul să lase toate punctele acolo. Totuși, mi se pare că se exagerează, nu e ca și cum Interul ar fi ratat victoria, căci la momentul acela scorul era egal, insuficient pentru a trece în fața verișorilor de la Milan. Care și ei fuseseră blocați de bolognezi la 0-0 pe Meazza, apoi scorul s-a repetat și la Torino, deci să avem răbdare cu verdictele, Milan are ”potențial” să se mai încurce, chiar peste plasa de siguranță reprezentată de un meci egal.