După ce am tot dat ocol tenisului, vorbind despre scandalul pe care tenisul l-a provocat în lumea largă, iată că acum putem discuta concret, cu tragerile la sorți pe masă. Dacă anul trecut consideram că Sorana Cârstea are ghinion fiindcă o întâlnea pe Petra Kvitova în turul secund, ce am putea spune acum, când aceeași confruntare a coborât în turul inaugural? La prima vedere, constatând că toate celelalte jucătoare din România au primit adversare mult mai abordabile decât cehoaica, s-ar părea că ghinionul e încă și mai mare. Totuși, poate e mai bine așa, căci Kvitova n-a părut în apele ei în acest început de an, astfel că deschiderea aceasta se poate transforma în trambulină pentru Sorana. Cât despre jucătoarele noastre tinere, Ruse și Cristian, obiectivul principal ar trebui să fie trecerea primului tur. Adică să nu rămână tot la stadiul ”măcar am luptat frumos”... În rest, să mai spun că Simona Halep s-ar putea întâlni cu Emma Răducanu în turul 3? Mai bine nu. Dar vă spun că sigur Simona va fi acolo. Pentru ea chiar a fost o tragere bună, cu o concentrare incredibilă de jucătoare bune pe cealaltă jumătate de tablou, în timp ce în jumătatea Simonei abia în optimi se arată Muguruza, apoi Kontaveit. E drept, ar putea fi suficient.

La masculin nu găsim capitolul români, așa că trecem la următorii noștri favoriți, jucătorii ortodocși. Glumesc, dar uite că primii patru în clasament se încadrează. Însă vestea pe care o așteptam era care ortodox îi va fi sortit lui Nole în semifinală, rusul sau grecul. De data asta a fost Zverev, iar asta, după cum încheiam articolul de data trecută, e cel mai rău lucru care i se putea întâmpla. Sau, mă rog, cel mai rău dacă nu pățește ceva rău până atunci. Dar să nu mai răscolim borhotul. Avem aici, foarte repede, un meci de neratat: Kyrgios se află în calea lui Medvedev, în turul secund. Probabilitatea e foarte mare să se întâmple, întrucât australianul va primi un adversar din calificări, în timp ce rusul nu se poate împiedica de Laaksonen. Se va lăsa cu sfidări, cu provocări, cu schimb de replici? Aproape inevitabil. La un astfel de meci, va fi greu ca Medvedev să ignore reacțiile publicului, dar e clar că bad-boys vor arăta și ceva tenis.