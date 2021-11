Mii de milioane... sau catralioane!?

Habar n-am dacă printre jocurile copilăriei din ziua de azi mai există vreunele în care se numărăpână la un anume număr (asta era la "pititea" sau "v-aţi ascunselea") după care începea jocul. Printre numerele de largă circulaţie în jargonul de atunci se număraşi invenţia lingvistică numită "catralion". Ăsta era cel mai mare număr pe care copiii şi-l puteau imagina, unii dintre ei ştiind câte ceva despre "miliard". Cel care inventase "catralionul", mai mult ca sigur că auzise despre bilion sau trilion şi asociase partea finală a acestora cu un fel de patru, în varianta "quatro", rezultatul fiind cel amintit. Mi-am amintit de chestiile astea auzindu-l pe Mircea Lucescu vorbind în avanpremierameciului Dinamo Kiev - Barcelona, la conferinţa de presă, despre "jucătorii Barcelonei, dintre care unii au clauză de reziliere de 1 miliard de euro". Din cât cunosc eu lumea fotbalului, şi pe cea de acum o jumătate de secol, şi pe cea de azi, printre fotbalişti, antrenori, oficiali, existau şi există încă destui pe care dacă-i pui să scrie un miliard în cifre, n-o scot la capăt nici cu pistol la tâmplă. Pentru aceştia, miliard sau catralion e cam acelaşi lucru, iar dovada am găsit-o pe un site străin, specializat în fotbal, care comentaclauza asta năucitoare de reziliere a contractului lui Ansu Fati (căci el este... "jucătorii Barcelonei" cu clauza respectivă) vorbind despre... "1000 de milioane"!!! Ei, da! Aşa am înţeles exact despre ce-i vorba: sunt mulţi dintre cei care citesc site-ul acesta care ştiu exact ce-i milionul, şi probabil că destui chiar au salarii exprimate în milioane. Miliardul e însă ceva abstract, ba mai cere şi şcoală ca să-l scrii! Aşa că dă-l în mă-sa de miliard, cu cât o însemna el. Mai bine îl traducem în milioanele pe care le înţelege cam oricine. Şi uite-aşa, aproape că îmi vine să pariez că se apropie ziua în care dacă va scrie undeva că un jucător are clauză de reziliere de 3 catralioane, aia care ne vom întreba ce-i aia vom fi o minoritate, o curiozitate a naturii!