Faza ultimei etape în campionatul nostru cel de toate etapele n-a ținut de fotbal, ci de spectatori. Dar care spectatori, că s-a jucat fără peste tot?! Ăia introduși pe blat de Mititelu-mic pe stadionul din Craiova. Păi cum facem, boss, ne lași pe-afară pe noi, liderii ultrașilor cu care îți asigurăm presiunea străzii când ai nevoie? Nu ne lași, ne faci oficiali din pix. Iar acolo, la oficială, ne dăm în petec, că doar iubim echipa, numai noi știm, mă, cum se iubește o echipă, cum se suferă pentru ea etc., etc.! Și așa au ajuns niște ”oficiali” să arunce cu sticle în teren. Și ce scuze penibile au putut să expectoreze Mititelu-mic și Marcel Pușcaș! Unul a zis că nu s-ar fi aruncat în adversari, ci în arbitru, iar celălalt că poate le-a fost sete jucătorilor și le-a fost aruncată apă de pe bancă... Rapidistul Săpunaru se afla la capătul uneia din sticle, ca să zic așa, ori asta e impardonabil, el nu e vreun fraier ca Neymar, deci a sări la bătaie era singura opțiune. Aș fi pariat pe Săpunaru, dar nu s-a putut, așa că le-a zis-o el. Și le-a zis-o și pe degeaba, arbitrul n-a avut o problemă cu asta, nici măcar nu l-a îngălbenit. Ultimul cuvânt, cel mai surprinzător, l-a avut Jandarmeria, ceva mai târziu. Pentru că Mititelu-mic se simțea cu musca pe căciulă, încercase să-i îndepărteze pe protejații săi, că poate ieșea la iveală cine sunt ăia și cine știe ce sancțiuni mai lua clubul, ba poate nu numai clubul. Astfel că și-a predat el buletinul la jandarmi, gândindu-se că scapă cu amendă, numai că în ziua următoare, aceștia i-au aplicat lui legislația referitoare la cei care fac probleme pe stadioane și l-au interzis 1 AN pe stadioane! Ce să faci acum, să înghiți gălușca sau să contești în instanță și să deschizi cutia Pandorei, cu identificarea ălora, cu mers pe fir pentru a afla ce căutau acolo, cine i-a pus pe lista oficialilor, ajungând la cine știe ce încadrări riscante? Parcă mai bine stai la televizor, ca tăticu. Am auzit și un zvon cum că jandarmii ar fi avut binecuvântarea autorităților locale, care sunt apropiate clubului rival din Bănie. Mi se pare greu de infirmat.