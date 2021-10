La cum graseiază în românește, Emma Răducanu pare că este mai degrabă franțuzoaică decât britanică. Una din jucătoarele noastre declarase nu demult că ea nu vorbește românește, știe să zică doar ”mulțumesc”. Luasem de bună această afirmație, mi se părea chiar credibilă, căci copiii din cupluri mixte nu prea vorbesc limba paternă dacă nu locuiesc în țara respectivă. Dar iată că după meciul cu Polona, unul infinit mai greu decât arată scorul, mai cu seamă acel 6-1 final, Emma s-a oferit ea să vorbească în românește la interviul cu Alexandra Dulgheru. Transcriere neprelucrată: ”Vreau să-ncercăm un pic în română și dacă nu mai pot, mă schimb în engleză. [...] Am memorie foarte frumoasă din țară și mă bucur foarte mult că am ocazia să joc aici. Mulțumesc tot pentru suportu astăzi și astă săptămână. [...] Și vreau să zic acuma sunt un pic rușine să vorbim în română, dar dacă stai aici un pic mai poți să fii mai bună!” Păcat că n-a fost public în sală, cu siguranță s-ar fi topit.

Meciul cu Ana Bogdan n-a fost la fel de intens, hardul de la Cluj-Napoca a avantajat-o pe Emma, chiar dacă este mai lent. Pe zgură, Ana ar fi avut o șansă. Așadar, totul pare că se aranjează pentru marea întâlnire din semifinală cu Simona Halep. Care Simona n-a stat la discuții cu Gracheva, așa cum nu stătuse nici în turul precedent cu Gabi Ruse, un mare ghinion pentru aceasta din urmă că s-a intersectat cu idolul ei și în același timp partenera de dublu cu care făcuse meciuri incredibil de frumoase la Indian Wells. Mai rămân hopurile de azi, Simona cu Jaqueline Cristian, o compatrioată care nu va fi atât de respectuoasă pe teren cum a fost Gabi Ruse, iar Emma cu Marta Kostiuk, pe care o știe de la junioare, unde ucraineanca se pare că o cam bătea (am aflat asta la interviul de după meciul cu Ana), ceea ce ar putea fi o problemă la nivel mental. Ascendentul de la juniorat tinde să se păstreze în primele meciuri de la seniori, asta până când se definitivează dezvoltarea fizică. Fiind vorba de fete, care sunt mai precoce, n-ar mai trebui să prevaleze avantajul acelui an în plus pe care îl are adversara. Să sperăm că ne vom bucura de o semifinală între românce la Cluj-Napoca, fie și din fotolii.