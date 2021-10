Clinceni sau Dinamo 2?

Ultimele două locuri din Liga l de fotbal românesc din România (precizarea asta ar trebui făcută mereu, şi de toată lumea, fiindcă în mod evident ceea ce se joacă la noi este cu totul altceva decât fotbalul din restul galaxiei, deşi poartăacelaşi nume!) sunt ocupate de două entităţi cărora foarte greu, şi cu exagerat de multă generozitate, li s-ar putea spune echipe de fotbal. Despre numitaDinamo Bucureşti am scris eu însumi zeci şi zeci de articole, am făcut nenumărate comentarii la radio şi la TV, m-am amuzat mai tare decât la Stan şi Bran ori la Sacha Baron Cohen, am urmărit aproape cu emoţie circuitul antrenorilor în natură, care înseamnă revenirea şi răsvenirea la cârmă a numiţilor Ţintaru', Săpăligăşi Puriu' (care tocmai şi-a început un mandat nou, al cărui final abrupt va urma indubitabil tradiţia celor precedente!) după un grafic aparent foarte bine pus la punct, rarele momente când aceştia nu-s pe acolo însemnând pur şi simplu că locul e ocupat, evident că tot tranzitoriu, de domnul Gigi Mulţescu! Iureşul antrenorilor aici e generat de lipsa totală a unei conduceri: gruparea asta pare necondusă, necoordonată, nedirijatăde cineva - patronat, consiliu de administraţie, preşedinte etc.- ci evoluează din elan, entuziasm şi inerţie! Faptul că un grup de suporteri (care şi ei se visau cumva stăpâni, patroni, acţionari!) a produs o vreme nişte bani pentru prelungirea agoniei nu înseamnă resuscitare, ci doar amânarea clipei fatale. Foarte tare e că Dinamo de acum e pe penultimul loc, cu 8 puncte, dar cred că a pierdut absolut prosteşte încă pe atâtea. În plus (fiindcă asta pare deja o schemă!) a reuşit să fie gonităşi din Cupa României, tot aşa: cu gol în prelungiri! Deşi oarecum neverosimil, există totuşi unii şi mai proşti! Se numesc, fără vreo logică, "Academica", şi deşi ai crede că e un lot alcătuit din membrii Academiei Române, te lămureşti de la prima minge că nu: sunt unii mult mai împiedicaţi decât ar putea fi octogenarii cu studii! Camasa să fie cu adevărat bogată, au găsit şi un "salvator": se numeşte Ionuţ Chirilă, care după ce a înşirat nişte poveşti cu arabi şi El Zorabi, a tăbărât el pe "academicieni" cu multa-i ştiinţă de carte fotbalistică! De unde ştiu că are carte? Păi dacă aşa spune frate-su, Tudor...! Clinceni pare să fi copiat modelul Dinamo, dar l-a îmbunătăţit fără discuţie! La ăia n-a fost niciodată unu' măcar la fel de prost caChirilă!