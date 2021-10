Când a executat Mbappé penalty-ul ăla, aș fi pariat că dă scăriță. Așa era complet, era total. O făcuse Messi înainte, la 2-2, cu un tupeu aproape inconștient. Un fel de ”totul sau nimic”. Ruleta rusească, asta a jucat Messi. Nu era pe Camp Nou, să i se ierte orice. Dacă rata, iar PSG nu câștiga, cred că ar fi apărut huiduielile, și pe bună dreptate. Dar nu s-a întâmplat așa, iar numele lui Messi e iar pe buzele tuturor. Nu știu dacă or fi avut dreptate comentatorii de la DigiSport cu Messi pe coperta de la L’Équipe, probabil că da. Dar dincolo de asta, PSG e sită. Ajunge să dea un adversar o centrare bună și gata, e pericol. La meciul ăsta cu Leipzig le-a arătat Angeliño cum se face, ba încă de două ori. Iar când știm că Bayern e un uriaș pe lângă Leipzig, că mai sunt pretendente serioase din insulă, Chelsea, Liverpool, City, misiunea lui Pochettino pe banca lui PSG pare că frizează imposibilul. Poate e și un pic de limitare în ceea ce privește antrenorul, norocul său e că are timp berechet la dispoziție, fără stresul competiției interne.

Nu am adăugat-o și pe Manchester United pe lista scurtă a pretendentelor, prea stă la mâna lui Ronaldo, care o tot salvează până când n-o să mai poată nici el, că la așa ceva nu se poate face abonament. Posibil să fie și aici e problemă de antrenor, că valoare e destulă pe metru pătrat de teren la United. Dar, dacă privim clasamentul, constatăm că MU este pe primul loc cu 6 puncte obținute din două meciuri pe care trebuia să le piardă! În stilul ăsta n-o s-o ducă decât până dincolo de grupe, că după aia nu se mai intersectează cu Villarreal și Atalanta, ci cu pretendentele enumerate mai sus. E drept, meciurile cu rivalele din Anglia se joacă după o altă logică, se nivelează decalajele teoretice, după cum s-a văzut și în finala din sezonul trecut, cu Chelsea furându-i șunca din fasole lui City. Fabulos ar fi un PSG – United pe parcurs, că în finală e mai greu.

În schimb, e destul de clar că Spania nu mai e pol de putere, iar Italia nu va tulbura prea mult apele. Culmea, taman finalistele Europeanului de anul ăsta. Nu le poți avea pe toate.