Un public educat

Pe o ploaie care nu te trăgea să ieși din casă, m-am urnit pentru România – Armenia, și pentru faptul că se juca pe Ghencea Nou. Mi s-a părut mai cochet decât Arena Națională, care nici acum nu e finisată la interior. Tribunele sunt complet acoperite, astfel că ploaia nu a contat pentru spectatori, iar scaunele luceau, nu trebuiau șterse sau să așezi deasupra programul de meci. Care, de altfel, nici nu exista, dar asta nu ține de cei care se ocupă de stadion. Am aflat apoi, de la știri, că ar fi fost probleme cu accesul, din cauza dublei verificări, vaccin+bilet. Vă pot spune că am ajuns la intrare la 21 fix, iar în 20 de minute făceam deja prima poză din peluză! Așadar, dacă vii la stadion cu 15-30 de minute înainte de ora oficială, înseamnă că nu prea știi cu ce se mănâncă partidele internaționale. Nu e ca la Voluntari sau Clinceni. Deh, vaccinații nu prea fac parte din grupurile de ultrași, cel puțin nu din cele care au boicotat evenimentul (din pricina cărora s-au luat amenzi, ba chiar ni s-a suspendat terenul). Așa că nu s-au auzit fluierături la imnul armenilor, ba chiar tot publicul a urmat îndemnul crainicului de a se ridica în picioare la imnul oaspeților! Tot după meci am aflat că ar fi fost niște incidente la sectorul VIP. Mi se pare logic, acolo e locul perfect pentru prostie, aroganță, tupeu, violență.

În ciuda ploii, gazonul a fost perfect, pare că s-a păstrat tradiția locului. Nu s-ar putea spune că starea terenului i-a avantajat pe cei mai tehnici, fiindcă ai noștri n-au arătat prea bine. Am marcat dintr-o fază aproape irepetabilă, cap Mitriță din corner! Mai degrabă olteanul ar fi trebuit să înscrie când a scăpat singur cu portarul. Posesie și atât în prima repriză, la fel fiind și în a doua repriză, doar că pentru armeni, de parcă terenul era înclinat înspre peluza sud. Ne dăm seama și de ce Hagi este uneori rezervă la club, scoțienii așteptând de la el meci de meci dovada că e un jucător de talent. Luni seară a excelat doar la o fază statică, la acea lovitură liberă. Puțin. Și tot puțin a lipsit, puțin ghinion, ca să găsească armenii o execuție care să ne arunce în depresie. Nu e posibil să ne lăsăm dominați de o asemenea manieră, de o asemenea echipă! Știe Rădoi ce știe de își anunță plecarea, sunt totuși slabe șanse să trecem de două meciuri de baraj.