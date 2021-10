Știți că vom avea parte de prima întâlnire dintre Simona Halep și Emma Răducanu? Acum știți, dar nu știți sigur. Fiindcă am forțat eu un pic lucrurile, confundând intenționat dorința cu realitatea. Totuși, când veți vedea despre ce e vorba, cred că mă veți ierta... Turneul de la Indian Wells, poreclit ”cel de-al 5-lea Slam”, revine după doi ani și jumătate! Da, când pandemia e la noi cât casa, alții revin la normal. Chiar dacă pe ambele tablouri (mai mult la feminin decât masculin) sunt niște vedete care strălucesc prin absență, este uimitor câte resurse are sportul ăsta! Fac o paranteză pentru a-l remarca aici pe Casper Ruud, care tocmai a câștigat primul său turneu pe hard într-o manieră neașteptată: 6-0, 6-2 cu Norrie! Băiatul ăsta a ajuns în Top 10 și pe loc eligibil pentru Turneul Campionilor îmbinând talentul cu munca, adică o combinație infailibilă. La băieți lipsesc de la Indian Wells doar greii cu probleme cronice, Nadal, Thiem, Federer, astfel că această ediție de la Indian Wells e un fel de US Open în varianta două din trei. La ora la care scriu nu s-a tras încă la sorți tabloul masculin. Fetele au fost primele, așa că revin la ideea inițială: Simona și Emma ocupă locuri în clasamentul WTA (neașteptat de apropiate!) care le permit să intre în luptă din turul doi, iar dacă înving în aceste prime meciuri ale lor, vom avea parte de marea confruntare. Iar numele posibilelor adversare ne îndreptățesc să sperăm: Kostiuk sau Zhang pentru Simona, Osorio Serrano sau Sasnovici pentru Emma. Ambele vin aici cu antrenori noi, dar cu care au mai colaborat în trecut. Dacă la Simona mi s-a părut o decizie pragmatică să renunțe la colaborarea cu Cahill, mărturisesc că m-a cam surprins maniera cinică în care a fost expediat antrenorul Emmei Răducanu. După un asemenea succes plenar ca la US Open, pot înțelege că e nevoie de cineva care a mai fost pe-acolo, pe la vârf, dar măcar pentru o perioadă de trecere se putea alcătui un tandem. Nu așa se renunță la un om care ți-a fost alături când erai la ”și altele”, mai ales că și antrenorul de acum e interimar. Dar poate că sunt eu prea sentimental. Mai adaug că de la fete lipsesc Barty, Sabalenka, Osaka, Serena, Brady. Deci perspectivă teoretic bună pentru cea care scapă din meciul ăsta previzionat, dar practic va da peste Kvitova sau Azarenka. Până atunci să sperăm că ne vom bucura de meciul care contează.