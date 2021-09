Tocmai ce s-a încins tărâța în campionatele domestice, că ele vor fi iarăși întrerupte după etapa din weekend. Nu degeaba propunea Arsène Wenger, acum oficial FIFA, meciuri interțări doar în octombrie! Cred că fostul antrenor al lui Arsenal a omis o lună și din sezonul de primăvară, dar să nu ne legăm la cap cu o declarație în presă. Avem între 6 și 8 etape în Top 5 campionate din Europa, cu premiante și repetente... strălucitoare! S-a strigat maximum de puncte pentru PSG (nicio legătură cu Messi, cine ar fi crezut?!) și pentru Napoli. Surpriză plăcută făcută de napoletani, chiar dacă ei au doar 6 meciuri la activ, față de 8 ale parizienilor. Repetentele sunt din alte campionate, 0 puncte pentru Getafe și Norwich (7, respectiv 6 etape). Hai să dăm și premiul pentru ”cea mai mediocră echipă”, care se află în Spania: 5 egaluri din 6 meciuri are Villarreal (nu e în rând cu celelalte echipe din La Liga pentru că are o restanță cu Alaves). Ciudățenia vine din Anglia, unde liderul Liverpool are 14 puncte, iar locurile 2-6 au câte 13! Interesant, pe locurile 2-3, se află City și Chelsea, care au reeditat în ultima etapă finala de Liga Campionilor, și de data asta inversându-se trendul, adică echipa considerată favorită a cedat. Aceasta era Chelsea, pentru care Lukaku n-a mișcat, dar unde a fost siguranța asta a lui City atunci când conta cu adevărat? Victoria de acum rămâne exact ce e, o victorie de etapă. Apropo de City, ce săptămână intensă, cu trei deplasări de foc: 1-0 la Chelsea, azi-noapte la PSG, în weekend la Liverpool!

Nimic până aici despre Bundesliga, care e cea mai compactă, fără extreme de genul celor prezentate mai sus. Chiar vineri, liderul Bayern a bătut-o pe ultima clasată, Greuther Furth, numai că ambele își făcuseră rost de câte un egal în etapele anterioare. Dar campionatul nostru cel de toate etapele se distinge prin ceva în momentul ăsta? Doar prin faptul că e mai avansat, a ajuns la o treime din segmentul regulat, în rest avem lider cu 90% din puncte și codașă cu 6,67%. A, și o echipă cu 7 înfrângeri la rând, ceea ce o așază oarecum în rând cu Norwich. Câini și canari.