Când pomeneam în articolul precedent de derby-ul din seara precedentă, nicidecum nu mă refeream la Botoșani cu Dinamo, ci la CFR cu Craiova, meci pe care l-am localizat greșit în timp, el desfășurându-se luni seară, în prologul etapei. Nu mă simt câștigat cu nimic că acum pot scrie despre el. Un alt 1-0 clasic cu care câștigă echipa antrenată de Dan Petrescu, dar care purta acest ”blestem” și în perioadele în care alți antrenori stăteau pe bancă. Partea bună pentru clujeni, cam singura, e că a revenit Burcă. Fundașul care voia să se transfere nici nu mai era cuprins în planurile de viitor ale clubului, dar iată că o accidentare l-a ținut pe loc și acum echipa beneficiază din plin, dar aș zice că și jucătorul. Burcă a făcut de toate, a marcat unicul gol, iar în defensivă a adus o oarecare siguranță la nivel de percepție, căci până la nivelul său de vârf, care l-a adus și la națională, mai are. Dincolo, oltenii par a mai irosi încă un campionat. Problema nu e la antrenor, de altfel Reghecampf a început curățenia, mai întâi l-a schimbat ostentativ pe Mateiu cu câteva minute înainte de pauză, apoi l-a exclus din lot. Cicâldău, cel mai important om din echipă, n-a fost înlocuit de nimeni, peste Nistor a mai trecut un an și se vede, iar Andrei Ivan este tipul ăla de vârf care are nevoie de un număr exasperant de mare pentru a da un gol. Koljic ar fi fost soluția, dar acesta nu mai primește același suport din spate, mingile, acțiunile s-au împuținat simțitor. Fără 3-4 transferuri de substanță, Craiova lui Reghe va fi doar una din cele 6 norocoase, însă nu cea câștigătoare.

Întâmplător, l-am văzut în etapa din weekend pe Ribery zbătându-se la o echipă care va retrograda sigur, Salernitana, o alegere care mi se pare greu de înțeles. Sunt fotbaliști comparabili ca vârstă, dar sub valoarea francezului, care și-au găsit echipe mai bune, în Europa sau pe diverse continente. Poate Ribery își închipuia că va face o figură de bun samaritean, că se va întâmpla acolo o mică minune, dar părerea mea e că, dacă nu pleacă la iarnă, își va primeni palmaresul cu o retrogradare.