Arbitru de centru: dl Covid!

Alaltăieri, când a venit ştirea că Ianis Hagi a fost depistat pozitiv în Macedonia, după ce îi cursese niţel nasul şi avusese ceva frisoane, cala orice răceală, şi că în consecinţă nu are drept de joc în meciul pe care România l-a disputat aseară, un meci extrem de important în clasamentul final al grupei, am început să mă enervez din nou la gândul că e deja un an jum'ate şi ceva de când vieţile ne-au fost date peste cap de demenţaasta planetară şi că în indiferent ce „domeniu (sport, concerte, cinematografie, medicinăchiar) te-ai apuca să-ţi planifici ceva, orice, programul pe termen lung a devenit o aberaţie, dacă nici cel de pe o zi pe alta nu eşti sigur că poate fi respectat. În acest caz concret, cum să-l acuzi pe Mirel de vreun eventual eşec (Doamne fereşte!, sper să nu se fi produs) din moment ce piesade bază într-o configuraţie ofensivă a echipei este pe pat de spital ori de hotel la ora la care ar trebui să construiască victoria echipei noastre, a tuturor românilor!? Iar pentru că ne confruntăm cu evenimente de domeniul psihiatriei, nu se putea ca punctul suprem în domeniu să nu fi fost deja atins fix în America de Sud. Evenimentul s-a produs în Brazilia, marţi seara, la meciul dintre (desigur!) Brazilia şi Argentina. Duşmănia fotbalistică dintre ele datează de multe decenii şi acoperă toată gama: de la disputapentru supremaţie la nivel de reprezentativă, până la cea între cluburi şi sfârşind cu "cine a fost cel mai bun pe lume: Pele sau Maradona?". Foarte de curând, în acest an, duşmănia s-a amplificat încă o dată, atunci când Argentina a bătut Brazilia chiar în deplasare, în finala Copa America, echivalentul sud-american al Europeanului. S-au disputat chiar în paralel cele două turnee finale. Marţi seara, tot în Brazilia, în preliminariile Mondialului, s-au întâlnit din nou cele două naţionale. Întâlnirea însă a fost una scurtă de tot: prin minutul 5, pe teren au năvălit poliţişti, militari, doctori, oprind meciul pentru că... 4 titulari argentinieni comiseseră falsuri în declaraţiile medicale! Adică veneau din Anglia, unde joacă la echipe de club, iar legislaţia braziliană le impune automat carantina celor sosiţi din Anglia! Întrebarea firească ar fi: dar de ce i-au lăsat să intre pe teren? De ce nu i-au prevenit că n-au voie? Răspunsul, tot firesc sună astfel: ete d'ăia! Şi uite-aşa, Brazilia va câştiga cu 3-0.