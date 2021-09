Am neglijat tabloul masculin de la US Open, în ideea că aici lucrurile devin interesante din semifinale încolo. Parțial adevărat, căci iepurele a sărit deja prin eliminarea timpurie a lui Tsitsipas, iar sferturile ar putea să aducă și ele puțină intrigă. Se vede treaba că grecul a avut karmă grea, și-a asumat-o prin nerenunțarea la pauzele de vestiar cu arme și bagaje, iar acum nimeni nu-l mai plânge. Alcaraz, învingătorul său, a accesat o stare de spirit greu repetabilă, iar azi-noapte va fi jucat într-un sfert al celor inspirat numiți de Eurosport ”next-nextGen”, în compania lui Auger-Aliassime. Învingătorul de aici va avea oportunitatea unei semifinale cu Medvedev (cred că va fi avut aseară o misiune ușoară cu... Botic van de Zanschulp!). Mai departe, nu cred că rusul va lăsa să-i scape șansa unui traseu aproape defrișat până în finală (fără set pierdut până în sferturi). Pe partea lui Djokovic rulează scenariul dur pentru liderul mondial, Berrettini sosind la întâlnirea din sferturi, iar în semifinale se întrevede Zverev, parcă mai solid decât oricând. Neamțul l-a temperat pe Sinner, care mai are de copilărit, iar azi n-ar trebui să aibă dificultăți majore cu sud-africanul Harris.

La fete știți deja că am rămas și fără Simona, supusă la cazne de o Svitolina mai hotărâtă ca oricând. Dacă nici acum, când Barty și Osaka sunt la shopping, atunci când să fie șansă mai bună pentru Svitolina sau Pliskova, care se apropie de partea finală a carierei? Dintre româncele prin adopție, Emma Răducanu se împlântă ca un stilet în fazele înalte ale turneului, dar acum o are în cale pe favorita rămasă la trofeu, dubla campioană olimpică Belinda Bencic. Din păcate, deși a arătat un tenis ultraagresiv uneori, presărat cu recuperări uluitoare, Bianca Andreescu s-a lăsat atrasă într-un maraton tocmai de o grecoaică, una care îndură antrenamente spartane. Mi-am amintit și de remarca lui Kerber la adresa Biancăi, ”drama queen”, și începe să mi se pară îndreptățită. Mai bine să cazi în picioare după o înfrângere dreaptă, decât teatral, din picioare, ca să sugerezi că altfel defilai!