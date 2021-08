S-au înghesuit evenimentele sportive peste noi în perioada asta, de nu mai știu cui să dau prioritate. Aș începe cu schimbarea orașului de reședință pentru Ronaldo. A dat unul industrial pentru altul și mai industrial: de la Torino la Manchester, dar nu la City, așa cum se tot vorbea, ci la United, adică la prima dragoste împărtășită (știu că a fost la Sporting înainte, dar n-aș zice că au apucat cei de acolo să realizeze ce comoară va deveni puștiul din Madeira). Cei care și-l doreau la Paris, într-un duet incomensurabil cu Messi, ba chiar trio, căci nici Neymar nu-i de colo, trebuie să se rezume la jocurile pe calculator. Păcat, totuși, mai ales dacă Mbappé va fi lăsat până la urmă să plece la Real. Dar care e perspectiva pentru Ronaldo? La începutul lui august, echipa sa avea o cotă antepost la câștigarea titlului în Premier League care gravita în jurul lui 8,00. Acum, după revenirea la matcă a lui CR7, cota a scăzut la 5,00, dar tot la limita locurilor de Liga Campionilor se situează! Asta înseamnă că a rămas a patra, locul de LC fiind asigurat, întrucât sub United e un abis. Deasupra sunt Liverpool, cota 4,00, Chelsea – aprox. 2,50 și rivala din oraș, City, cu o cotă care mi se pare scăzută artificial la 1,50! Echipa lui Guardiola și el însuși mi se par la finalul unui ciclu care înseamnă Liga Campionilor sau nimic. Ca un făcut, au căzut în grupă cu PSG, ca să se tatoneze puțin. Vom vedea ce va fi, eu cred că United va depăși prognosticul actual și va conta multă vreme în lupta pentru titlu, poate chiar până la final.

Am avut și derby-ul Rapid – Craiova (a lui Reghe), cu giuleștenii prăbușindu-se cu zgomot pe final. Nu meritau asemenea deznodământ, dar nici n-au știut să-l primească demn. Poarta lor a părut multă vreme fermecată, cu acest Horațiu Moldovan făcând minuni. I-a fost suficient cât a ținut poarta neperforată pentru a intra în Top 10 portari cu minute de invincibilitate, depășindu-l pe Duckadam. Are o mică vină la primul gol, când s-a dus să amortizeze o minge cu pământul, în loc s-o respingă, iar bara nu l-a mai ajutat până la capăt. Golul înfrângerii a părut o pedeapsă deja prea mare pentru că a venit în prelungiri. Se poate spune că arbitrul a fost degrabă vărsătoriu de al doilea galben la Belu, mingea era la distanță de joc, fundașul s-a dus s-o joace și apoi a lăsat piciorul jos, ciocnindu-se cu Bancu la nivel de trunchi. În Anglia nu cred că s-ar fi dat. Poate doar dacă se intra așa la Ronaldo!