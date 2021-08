Tot cu ardeleni era gluma asta, cum a fost şi gluma cu CFR Cluj şi preliminariile europene... Cei mai bătrâni poate şi-o amintesc. Era vorba despre un sat unde un localnic a primit cadou un elefănţel, un puiuţ. Şi ăsta a început să crească. Să mănânce şi să crească. A mâncat toată iarba, apoi toate florile, toţi copacii, mai întâi din curte, apoi şi de la vecini, la urmă din tot satul. Iar când nu mai rămăsese fir de plantă, stăpânul l-a dus la marginea satului şi i-a arătat pe unde s-o ia. Şi în timp ce asta, devenit elefant, se tot îndepărta, omul îi zicea: "Du-te, elefănţel, du-te! Du-te-n...!!!" Nu ştiu de ce mi-am amintit acest banc vechi de vreo 50 de ani exact în timp ce CFR Cluj, presupusa campioană a ţării numite România, îşi îndeplinea fără fisură programul pe care i-l preconizasem, pierzând tot fără replică şi acest ultim meci din campania umoristică intitulată "preliminariile cupelor europene"! Am semnalat jocul milog, umil, împiedicat al campioanei noastre încă de la primul joc, urmat de o primă calificare pe baza schimbării, chiar de atunci, a regulii golului din deplasare dublat. Fiindcă dacă ar fi funcţionat în continuare, am fi rămas fără farul luminos al campionatului nostru, angrenat în competiţii internaţionale. Deloc surprinzător, fiindcă tupeul le-a fost mereu o a doua natură neobrăzaţilor care au suprapopulat competiţiile fotbalistice româneşti, la sfârşitul primei "duble", în loc să vină şi să ne ceară iertare pentru jocul ruşinos, pentru timpul pe care ni l-au consumat şi pentru toţi dracii pe care ni i-au făcut, jucători şi Şumudici deopotrivă ne luau de proşti (cumva în compensaţie, dacă ei au fost mereu proştii adversarilor!) explicându-ne cum ei sunt mari scule, că alea două au fost doar accidente (au mai urmat încă 6, accident după accident!) şi că de la următorul meci or să ne-arate ei...! Şi ne-au toooot arătat, săracii împiedicaţi! Până şi după 4-0 de la Belgrad au apărut şi Şumudică,şi alţi... lifrici, privind bărbăteşte în zări numai de ei ştiute şi grohăind că nimic nu-i pierdut şi că, ptiu!, ei cred în calificare!!! Încât, fără nicio ezitare, îţi venea să-i trimiţi mai întâi la doctor, şi abia apoi să ceri arestarea lor pentru port ilegal de crampoane! Huoooooo! Iar mardeala de alaltăieri noapte din vestiar nu demonstrează decât vinovăţia celor care în loc de şuturi în dos, le-au dat salarii. Ce compensaţii, băi nesimţitule? Ia-ţi naibii catrafusele şi du-te, Şumi, du-te! Du-te-n...