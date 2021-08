Nu, nu vorbesc despre calificările în cupele europene de fotbal, fiindcă pentru noi acestea au luat sfârşit cam în clipa în care au început! Dacă ar fi să tragem linie acum, la finalul acestora (evident că şi înainte de ultimul meci, care are loc diseară, şi care nu poatesă mai aducă decât încă nişte hohote de râs, aşa cum au stârnit şi toate celelalte 7 meciuri precedente ale maimuţoilor autoporecliţi "campionii României"!), ne-ar ieşi un bilanţ absolut catastrofal: o echipă, asta care mai are de susţinut astăzi un meci în preliminarii, retrogradată... de două ori!, fiindcă,pornind în bătălia pentru grupele Champions' League, a fost eliminată o dată, după care a jucat pentru Europa League, fiind eliminată a doua oară, rămânându-i prezenta în competiţia pentru neisprăviţi, Conference League. Iar asta e echipa aia mai bună, cea mai bună dintre cele 4 panarame pe care le-am arătat Europei cape gazetele de perete din vremea comunismului, care aveau obligatoriu secţiunea "Nu faceţi ca ei!" sau "Aşa nu!". Na, că m-am luat cu vorba şi am uitat că nu despre calificările astea vreau să scriu, ci despre cele de la tenis. Am ajuns la ultimul turneu de Grand Slam al anului, cel american, de la Flushing Meadows. Se desfăşoară în această săptămână calificările, care înseamnă un număr de meciuri, cred că vreo patru, după care fericitele calificate vor fi în principiu deja foarte obosite la vremea primului meci de pe tabloul principal, devenind o pradă uşoară pentru jucătoarele mai bine cotate şi intrate direct pe tablou. E plin turneul de românce la primele tururi, una sau mai multe urmând să-şi vadă realizat visul. Rău e că după ce ajung chiar în turneu, se pierd la fel de repede caechipele de fotbal, adică de regulă din primul tur. Amintiţi-vă doar de ce măcel a fost la Roland Garros ori la Wimbledon, unde parcă nici una n-a ajuns măcar în turul 3 (din 7 posibile, inclusiv finala). Mi-e foarte clar că odată cu oficializarea retragerii Simonei Halep (că doar anunţul mai lipseşte, în rest e limpede ca dânsa a terminat cu tenisul), intrăm într-o nouă epocă de secetă deplină.