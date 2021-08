După Federer, care aproape că și-a anunțat retragerea la 40 de ani, dar nu din cauza asta, ci a unei operații la genunchiul deja operat, iată-l și pe Nadal dându-ne întâlnire pentru la anul. Dar până atunci noi ce facem? Cum și Djokovic era la refacere de ego până la US Open, tenisul a rămas terenul de joacă al cârlanilor. Fiindcă, uitasem, nici pe Thiem nu-l mai vedem anul ăsta. Am avut două turnee Masters peste ocean, iar Medvedev deja a pus mâna pe unul, cel de la Toronto. Marii servanți păreau să facă legea pe ciment, dar rusul a trecut succesiv de Isner și Opelka, în semifinală și finală, mirându-se parcă de câte daune putuseră cei doi să le provoace altora. Mai ales Opelka, bombardierul care-l scosese pe Tsitsipas în semifinală. Soarta lui Tsitsipas s-a scris încă și mai dramatic în semifinala următoare, la Cincinnati. În creierii nopții, mai moțâind la câte un game, am fost martor la unul dintre meciurile epice ale acestui an. Zverev a fost celălalt protagonist, iar ce i-a servit grecului a fost mai greu de digerat decât ce i-a servit lui Djokovic la Olimpiadă. Pare că le dă un avans adversarilor, ca să-i oftice și mai mult când demarează. Lui Djokovic i-a apărut în retrovizoare după un set și un break, în timp ce cu Tsitsipas a avut dublu break de recuperat în decisiv!!! Și da, a revenit și a câștigat la tie-break. Aș strica schimburile dacă aș încerca să le descriu, a fost ceva de o intensitate ca între titani, ca și cum atunci se hotăra cine e urmașul celor trei corifei. Iar mai devreme avuseserăm parte de o premieră, Rublev a refuzat să mai joace rolul de victimă cu Medvedev și l-a învins în trei seturi, astfel că azi-noapte va fi avut prilejul de a lupta cu Zverev pentru primul său trofeu de Masters.

Adică să repete isprava Camilei Giorgi la Montreal! După retragerea Simonei, care va anunța azi dacă va fi aptă pentru US Open, Giorgi a mers până la capăt, trecând de Podoroska/Kvitova/Gauff/Pegula și Pliskova în finală. Remarcabil traseu, remarcabilă și diversitatea câștigătoarelor din circuitul feminin. Tot azi-noapte se va fi disputat și finala fetelor de la Cincinnati, cu Barty într-o formă stratosferică. Era cât pe ce să înceapă cu un 12-0 cu Azarenka, aceasta reușind totuși să iasă onorabil la liman cu două game-uri în setul secund, apoi australianca n-a pierdut set cu Krejcikova și Kerber. Cam greu acest traseu pentru un cap de serie 1, dar teoretic a avut o adversară abordabilă în finală, pe elvețianca Teichmann. Numai că aceasta, ca aproape orice jucătoare de tenis, a devenit brusc greu de bătut!