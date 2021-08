Post de antrenor pentru Gigi?

Din şirul parcă interminabil de întâmplări fotbalistice din zona crepusculară generic numită România, una pare mai degrabă rodul unei minţi bolnave pe de-a-ntregul sau măcar aflate sub influenţa unei doze consistente de drog: capitularea domnului Becali Gheorghe în faţa evidenţei rezultatelor şi implicitarenunţare de a mai face echipa şi schimbările aferente din timpul jocurilor oficiale! Nu îmi dau seama exact ce s-ar fi putut întâmpla pentru cadomnia sa să anunţe public că îi dă mânăliberă noului antrenor angajat la echipă, Edi Iordănescu, şi că, începând de astăzi, el,Gigi Becali, nu mai intervine în niciun fel asupra alcătuirii echipei, a efectuării schimbărilor, în general a tot ceea ce ţine de fişa postului de antrenor. Asta, probabil că vă amintiţi, la nici două săptămâni după ce a efectuat năucitoarea înlocuire a 3 jucători dintr-odată, în minutul 38 al unui meci oarecare din campionat. Schimbările acelea, despre care exantrenorul oficial de atunci, Todoran, nu ştiuse să spună de ce le făcuse, au avut drept rezultat concret... nimic! Adică echipa a jucat în continuare prost, da' prost rău!, în acea partidă, apoi parcă din ce în ce mai prost şi în campionat, cu toate interdicţiile la transfer pe care Gigi le-a impus celor cât de cât vandabili. Făcându-şi o analiză interioară absolut inexplicabilă pentru cei care îl cunosc, Becali a tras concluzia că e vremea să predea activitatea de antrenor unuia care e omologat ca atare. Intervine însă o problemă: va putea Gigi să se abţină? Va fi el în stare să nu încerce din nou ceea ce face de când e oficial patron şi neoficial antrenor? Am o idee şi totodată o sugestie. E clar că încă mult mai prost decât Steaua joacă CFR Cluj, o grupare alcătuită parcă din 11 clovni (+ rezervele, tot clovni), başca încă un clovn poreclit antrenor. Mă gândesc că atunci când o fi să-l gonească pe Şumudică(fiindcă norocul, chiar porcesc, nu e nici el etern!), patronatul CFR-ului s-ar putea orienta către Gigi Becali. În fond, pe "antrenorul" Becali nu l-a dat nimeni, niciodată, afară de la vreo echipă, ceea ce înseamnă o mare bilă albă în c/v-ul său de antrenor. În plus, oricât ar încerca, nu poate fi mai prost caŞumudică!