Am ajuns să nu mai suport loviturile de departajare, care înainte mi se păreau punctul culminant al unei finale sau al unui meci eliminatoriu, cu miză. Prea multă prăjitură, care nici măcar nu mai vine după ciorbă și felul doi. Se sare direct la desert, după zero-zero, zero-zero! Puzderie de meciuri, într-o inflație de competiții de tot felul, ajung în prelungiri, cele mai multe dintre ele eșuând la departajare. Anomalia asta de a păstra în denumirea competițiilor anul în care trebuia să se desfășoare parcă a adus un blestem pentru Euro 2020 și Jocurile Olimpice 2020. Dar Copa America 2021 sau preliminariile cupelor europene din 2021 nu se încadrează și tot pe același scenariu se merge, penalty-uri sau măcar prelungiri! Doar Golden Cup, întrecerea țărilor din America Centrală, care nu a avut an atașat la denumire, a făcut excepție, niciun meci cu lovituri de departajare, doar unul cu prelungiri, chiar finala dintre SUA și Mexic (1-0 în minutul 117!). La Copa America jumătate din sferturi și jumătate din semifinale (adică una, da) au ajuns la 11 metri. Iar la Euro 2020 și JO 2020, câte o semifinală sub semnul lui 11, iar cealaltă în prelungiri! Ca element comun al celor două competiții, Spania vi se pare că mai poate fi numită echipă de fotbal? Vreau să zic a ceea ce obișnuiam să numim fotbal... Parcă a ținut să ne arate că a adaptat fotbalul la pandemie, fotbalul gripat, că doar nu degeaba pandemia din secolul trecut a fost aia de gripă spaniolă. Incredibil, Spania a repetat la Tokio traseul de la Euro, adică a ajuns până în semifinale cu un singur meci câștigat în 90 de minute! La Euro a rezolvat Italia problema (tot de la 11 pași, cum altfel?!), în timp ce la Olimpiadă Spania a făcut un pas mai în față, până în finală, trecând în prelungiri de Japonia, cu gol în minutul 118, deci tot în buza penalty-urilor... În meciul pentru aur spaniolii vor întâlni Brazilia, care a făcut ”bara-bara” cu Mexic (adică șah etern la zero-zero). Sâmbătă avem finala și vă spun sincer că mi-e dor să văd o bătaie cinstită, administrată cinstit de unii și încasată la fel de cinstit de ceilalți, dar neapărat în timpul regulamentar! Cred că știu ce i-ar face să n-o mai ardă prudent la trecerea timpului și să joace naibii fotbal: o monedă aruncată în sus la 90 de minute și aia e!