Ne-am mutat cu fotbalul la Olimpiadă, acolo unde oastea de strânsură a lui Mirel Rădoi a început bine, cu un autogol venit la timp, în stilul celor din Gibraltar. Nu obișnuiesc să critic din principiu, nu sunt genul care-mi pute tot, dar o constatare trebuie făcută: am eșuat în a duce la Tokio, după 57 de ani de la prezența anterioară, echipa pe care România o merita. Este și o chestiune de conjunctură, de vreme ce în aceeași zi trei echipe românești jucau în cupele europene. Avantajul celor cu campionate interne puternice, care nu sunt chemați să joace în tururi preliminarii. Păcat că nu am reușit să cooptăm nici măcar jucătorii permiși peste limita de vârstă, era un bun prilej pentru cei care nu și-au atins potențialul în carieră, Budescu fiind exemplul ideal. Astfel, am ajuns să jucăm cu improvizații precum Marius Marin fundaș central, ceea ce la prima vedere părea o scăpare a trimisului GSP. Asta era să ne coste un gol. Nici în atac nu stăm bine, căci Ganea nu are simțul de gol al tatălui său, ba chiar aș putea spune că nu simte nici faza intermediară. Sper ca Sefer să devină titular, să putem vedea și noi un dribling! La Europeanul de tineret responsabilul pe partea asta era Mățan, dar o comparație între lotul lui Mutu și cel al lui Rădoi nu-și are rostul, ne-am face și mai mult sânge rău. Și, fiindcă tot am amintit de Gibraltar, mi se pare deranjant că alți jucători fără niciun fel de veleități, cei ai Hondurasului, au putut ajunge de atâtea ori în poziții de finalizare. Pe de altă parte, putem răzbi din grupa asta (mare noroc și tragerea la sorți, dacă ne uităm la cum sunt populate alte grupe), ceea ce ar însemna sferturi, deci doar un meci până la a juca pentru medalii. Pare hilar să privim așa departe, cu speranța că barza chioară nu rămâne fără cuib.

În grupa cu care ne vom împerechea, Mexicul a tăvălit Franța, probabil că asta va fi și ordinea în clasament. Încă mai mare surpriză mi se pare nulul Spaniei cu Egiptul, în condițiile în care ibericii au cel mai sonor lot. Se încălzesc mai greu, doar așa au început și la Euro. Tot în grupa asta, Argentina a pierdut cu Australia, deci e clar că pentru argentinieni Copa America e suficient, nu pot duce două trofee, cred că nici nu vor ieși din grupă. În schimb, Brazilia vrea să compenseze eșecul de acasă, și-a regăsit ritmul de samba și i-a aliniat pe nemți.