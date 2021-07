Noroc de sticlele sparte!

Țara aia care locuiește... în altă țară și care are totuși un campionat (unde naiba o încăpea mai mult de o echipă!?) prin care se desemnează reprezentanta respectivei entități geopolitice în cupele europene ne-a ieșit în cale tocmai nouă, și chiar în competiția cea mai importantă dintre cele 3 (mare invenție și Conference League, asta nou zămislită, vom mai discuta despre ea), în care stai și te miri cum de Gibraltar are absolut aceleași drepturi caRomânia, reprezentantele ambelor pornind din același punct al preliminariilor, adică de la 0 (zero)! Inițial, totul părea o glumă proastă: cum adică să pornească și CFR și Lincoln Red Imps la drum în aceleași condiții, iar victoriile din primul tur să le aducă în următorul fațăîn față? Apoi, în mijlocul turului l, pe când Lincoln o snopea pe campioana Luxemburgului, Fola Esch, am început să ne reamintim că fix în 2018, pe vremea asta, campioanade atunci a Luxemburgului, Dudelange, îi administra două bătăi la rând mândrului CFR din Cluj, cu 3-2 și 2-0! Ceea ce nu poate fi numită întâmplare, din moment ce a fost și cu repetiție! Așa că noi nu de acum suntem jos, jos de tot, din moment ce aia mai proastă decât proasta astălaltăera acum doi ani mai bună decât deșteapta noastră! Ei, și după ce am văzut în chiar prima imagine de acolo ditamai stânca, lângă care habar n-am cum de s-a găsit loc pentru un stadion (suprafața totală a Gibraltaruui e de 6,7 km pătrați, de 4 ori mai mică decât a Fălticeniului!), am înțeles că dacă ajungi să joci acolo, cu ăștia care au o populație de 33.000 de locuitori, în timp ce fotbaliștii din lumea normală sunt la plajă, treaba e împuțită rău! Așadar: campioana Stâncii Gibraltarului ne-a condus la pauză cu 1-0, după un joc în care, vorba unui comentator din studioul Digi, CFR părea că vrea să-și trântească antrenorul! În pauză, Sumi (a declarat-o el însuși!) a spart două sticle în vestiar. O fi spart ghinionul!?! Sau i-o fi speriat pe nesimțiți în așa hal încât au înțelescătrebuie să muncească?