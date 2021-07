Ne-am despărțim de Euro 2020 mai ușor decât dacă s-ar fi ținut în anul care i-a dat titulatura. Păi mai e puțin și vine Mondialul, iar până atunci avem o Olimpiadă de văzut și de vibrat la imn, indiferent de disciplină. Dar pentru asta mai e vreme. Revenind la Europene, când vezi finala cu prietenii, inevitabil se mai nimerește și câte unul care nu le are cu fotbalul, vine pentru atmosferă, pentru bere, pentru zona de cârnați pentru suporterii Germaniei… Dacă mai e și mucalit, ai parte de completări care aruncă într-un bine-venit derizoriu tensiunea cu care tradițional te uiți la astfel de meciuri. Pomenește comentatorul de Harry Kane, el îl modulează Hurricane! Intră dur Walker? Normal, doar e… Polițist Texan! Centrează Emerson? Deja face pe DJ-ul care anunță o piesă cu Emerson, Lake & Palmer! Pe aceeași linie, Southgate a devenit South Gate, adică poarta dinspre sud, adică de jos, deci clar… ieșirea din dos!

Cam așa ar trebui trăit un joc de fotbal, că altfel degeaba i se spune joc. La sfârșit, oricât suflet ai pus, trebuie să revii la viața aia care sigur există și dincolo de fotbal. Dacă nu e așa, fie sunt probleme la mansardă, fie ai amestecat prea mult viața cu fotbalul, de exemplu dependenții de pariuri. Nu pariorii, căci printre ăia mă număr și eu. Dar teoria mea e că amenințările alea cu moartea la adresa fotbaliștilor, inclusiv la adresa familiilor, din mediul dependenților provin, cei care își ruinează viețile pentru că ratează cutare penalty. Ține de patologic, oamenii ăștia nu pot realiza că vinovații sunt ei, nu ăia care ratează.

Euro 2020 va rămâne în istorie prin cel mai mare număr de autogoluri, o statistică imposibil de explicat. Pur și simplu e o anomalie. Am văzut și elemente statistice comparative trase din condei între Euro și Copa America, în care Messi domina competiția sa la mai multe capitole, și era la egalitate sau peste o pleiadă de jucători europeni. Dar Messi a jucat 7 partide, el ar trebui comparat cantitativ cu italieni sau englezi, nu și cu Schick, de exemplu. Sau cu brazilieni, pe care într-adevăr i-a depășit net. Ce aș reține din acea statistică ar fi golurile din lovitură liberă, acolo unde Euro a produs un singur gol, în timp de Messi are dublu! Unde a ieșit mai bine Euro, de departe, e la capitolul spectatori, am avut parte inclusiv de stadioane pline, în timp ce Copa America a avut vreo 7000 de spectatori doar la finală, iar Olimpiada nu-i va avea nici pe ăia.