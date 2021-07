S-au cărat deja acasă două treimi din numărul echipelor participante la această ediţie năucitoare (mai ales pentru combatantele nevoite să se plimbe în neştire cu avioanele) a Campionatului European, iar din cele 8 rămase, cu siguranţă că vom mai vedea calificate fără să ştie de ce, iar altele plecate acasă tot aşa. Îmi stau pe creier cele două optimi de câte 6 goluri în timp regulamentar, cu favoritele conduse iniţial cu 1-0, pentru ca apoi să egaleze şi să se detaşeze la 3-1, iar în final să fie egalate de outsidere! Iar în prelungiri, doar una să se adune, în timp ce cealaltă a ajuns şi la penalty-uri, pentru caîn finalul apoteotic (iar pentru favoriţi, apocaliptic!) să-l vedem ratând decisiv pe viitorul fotbalist numărul 1 mondial! Cine ar fi putut gândi şi pune în practică asemenea scenarii fără să fie suspectat de semnificative tulburări psihice? Înaintea ultimelor 7 meciuri rămase de jucat, şi după ce am văzut deja primele 32, pot să afirm fără pic de reţinere că dincolo de suportul publicului, care cel mai adesea a lipsit complet din cauza distanţelor sau a fost drastic diminuat pe baza restricţiilor medicale, un rol extrem de important până acum l-a avut norocul (sau ghinionul, de la caz la caz, în funcţie şi de cum te poziţionezi). Am văzut gol de la 50 şi ceva de metri, de unde e nevoie de un lanţ de noroace ca să se înscrie, am văzut o deschidere impecabilă, de vreo 35 de metri, direct la... adversarul rămas în careu, lângă portar, de unde a şi înscris, am văzut mingea lovind vinclul în ultimele secunde de dinaintea penalty-urilor (care astfel nu s-ar mai fi bătut, iar calificată nu ar fi fost Elveţia, ci Franţa), am văzut mingi ricoşate la adversarul rămas liber sau transformate direct în autogoluri (parcă au fost vreo 9 până acum, apără, Doamne!). Peste toate, am văzut portar apărând penalty, pentru cadupă doar câteva minute să-şi tragă cala volei mingea în propria-i plasă, de parcă i-a luat Dumnezeu minţile. Au fost atâtea întâmplări fericite sau nenorocite, încât e limpede că parcursul în turneu e şi chestie de noroc. Mă rog, putem folosi şi sinonimul: de Hazard!