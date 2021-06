Gata și cu grupele de la Euro, de mâine avem patru zile la rând cu câte două optimi. Sincer, cred că se putea începe direct cu eliminatoriile. Suspectez că UEFA a trimis 24 de națiuni la turneul final pentru a face cumva ca nicio putere europeană, oricât de slabă ar fi la un moment dat, să nu lipsească. A adăugat chiar și portița aia din dos, numită Liga Națiunilor. Ca finalmente, la turneul final, grangurii să aibă și plasa de siguranță a locului 3 în grupe! Logica asta a funcționat, ca dovadă avem în optimi Big 5, adică Anglia-Franța-Germania-Italia-Spania, toate campioane mondiale, completate de linia a doua, Belgia-Olanda-Portugalia, maximum campioane europene (Belgia a fost doar finalistă). Cealaltă jumătate de tablou a fost completată cu cine a fost mai merituos, inclusiv alte campioane europene, mai mult sau mai puțin conjuncturale (Danemarca și Cehia fără Slovacia, care au câștigat împreună în 1976). Pe lângă acestea, Țara Galilor, Elveția, Austria, Ucraina, Suedia, Croația. Dar s-a aflat vreo mare forță în pericol de a pierde calificarea? Răspunsul e neașteptat: Germania a fost la circa 5 minute de eliminare, până când Goretzka a găsit un culoar norocos pentru a egala Ungaria. Nu m-aș fi supărat deloc să nu o facă, vecina noastră chiar s-a prezentat exemplar în această grupă garnisită cu prădătoare. M-am bucurat și că Ronaldo l-a ridiculizat pe Rudiger la meciul direct, cu acel sombrero urmat de un călcâi aerian în stil ”no look”! Senzațională fază, chiar dacă Portugalia cu asta a cam rămas în acea partidă.

În rest, ca să ne referim și la ambient, am aflat de pe gsp.ro că ”o fană a invadat terenul”. Asta e ca în bancul cu milițianul care a prins o bandă de hoți pentru că i-a înconjurat... În schimb, nu prea am ce să aflu de la ProTV, căci emisiunea de ”analiză” este neprivit. Cred că le e și lor clar că au luat țeapă cu Pițurcă și încearcă să-l ascundă, într-o zi în care meciurile s-au terminat la 21, ei au lăsat emisiunea tot la 22. Noaptea avem un sfeșnic bun, no?