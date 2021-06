Am tras prima linie

Vă rog să nu confundaţi cuvântul din titlu, "linie", cu diminutivul său, "liniuţa"! Chiar dacă în lumea fotbalului sunt, neîndoielnic, destule personaje pe deplin familiarizate cu semnificaţiile celui de-al doilea: vă amintiţi, desigur, conflictul lui Adi Mutu cu aproape întregul club Chelsea, unde mai toţi colegii săi practicau 'liniuţele", dar numai Adi a devenit exemplul negativ. Cred că nici în ziua de azi nu e stins conflictul şi că el continuă să le fie dator nesimţiţilor de acolo vreo 17 sau 18 milioane de coco. Şi mai e unu' mic, mic, mic, care într-o vreme începea să vomite imediat după fluierul arbitrului. Şi mai sunt multe, foarte multe cazuri de fotbalişti care sub o formă sau alta au luat droguri, gingaş numite "stimulente" sau "susţinătoare de efort", cuvântul generic fiind doping, care nu este altceva decât tot un drog. Mă gândeam la toate astea sâmbătă seara, în momentele de după prăbuşirea lui Eriksen, sportivul curat din mine, duşman declarat al tuturor formelor de murdărie în sport, luându-şi o pauză, pe timpul căreia mă rugam caomul ăla să fie doar drogat şi nu grav bolnav de inimă! Vom afla, poate, cândva ce s-a întâmplat. Să ne bucurăm însă că Eriksen e viu, ba şi că vrea neapărat să revină în iarbă. Cum ziceam, a luat sfârşit etapa l, adică fiecare din cele 24 de echipe a jucat câte un meci la Euro. Sigur că un singur meci nu e edificator, mai ales că unele dintre favorite au jucat cu găini, iar altele s-au omorât între ele, aşa cum a fost cazul cu Franţa - Germania. Dacă ar fi să aleg acum câştigătoarea, aş spune Franţa. Fiindcă are mulţi jucători sclipitori, în frunte cu M'Bappe, iar echipa e închegată şi bună, dovada fiind victoria din deplasare cu una din principalele contracandidate la titlu, Germania. Mi-a mai plăcut Italia. Nici Belgia nu joacă tocmai rău. Dintre ele cred că se va alege câştigătoarea. Poate intra în discuţie şi Portugalia, dacă Ronaldo rămâne cel din ultimele 10 minute ale meciului cu Ungaria. Mare dezamăgire este Spania. Nu fiindcă n-are pe nimeni de la Real, ci fiindcă... are tot felul de Nimeni pe teren. Iar Nimeni e clar că joacă nu fotbal, ci Nimic!