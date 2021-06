... mai apare câte un zombie! Abia te împăcaseși cu gândul că e dus acolo unde nu e nici durere, nici întristare, nici suspin (şi nici înjurăturile alea cu care orice om normal îl onorase pe respectivul în timpul carierei...), şi tocmai când viaţa părea mai frumoasă, hop!,te-ai şi trezit cu panarama vie, nevătămată şi parcă dornică să-ţi reînnoiască frustrările şi angoasele care cândva îţi izvorau la simplă sa apariţie. O asemenea formă de viaţă, presupus dispărută, este numitul Stancu (nu Stanciu!, deşi şi ăsta e cam din aceeaşi încrengătură, fiindcă nu-mi amintesc de mari vitejii nici de-ale ăstuia, ci doar de împiedicări, ratări şi chifle din prea lunga-i carieră la echipa naţională), Bogdan după prenume, pe care mai zilele trecute domnul Gheorghe Becali a declarat că îl are drept prima şi principala ţintăîn campania de transferări tocmai declanşată. Adică, în traducere liberă pentru cei care nu simţiţi nevoia unui consult la psihiatru, ca mine (când citesc cretinisme d-astea!), domnul Becali se vede penetrând fazele superioare ale competiţiei 3rd hand (tot în traducere: mâna a treia, adică prima de după second hand!) din Europa, Conference League, bazându-se pe marcatorul ca şi recuperat din Turcia (care pentru mine era locul fără întristare şi etc!) şi presupus a deveni golgheterul lipsădeocamdată din lotul FCSB. Aici trebuie făcute nişte precizări, pentru cei mai tineri decât era Gică Petrescu în vârful carierei sale: domnul Stancu nu-i chiar Matusalem, nici măcar Gică Petrescu, dar are totuşi 33! La atâţia ani, te-ai aştepta să-l caute Divizia C naţională, nu Divizia C europeană!,mai ales că singura fapta memorabilăa domniei sale la nivel internaţional e şutul ăla care mă apasă de mulţi ani, dintr-un meci cu Ungaria, când Stanciu, de la 1 metru de poartagoală-pușcă şi cam din dreptul stâlpului stâng, a tras... fix în out, nici măcar de poartă!... ci pe latura lungă a terenului, de pe partea opusă! Ei,asta era cu mulţi ani în urmă. Poate să se fi reinventat, cumva, între timp? Mă rog, posibil. Dar atunci cum mă-sa de o fi retrogradat echipa turceascăde la care sperăsă-l ia Becali? Fiindcă, zic şi eu, caprostu', dacă ăsta dădea câteva goluri, poate că nu retrogradau... Da' e mişto, pe bune, să îl cumperi pe unu' care să-ţi dea goluri în Europa, după ce la el în curte n-a dat nici măcar de o salvare de la retrogradare!!!