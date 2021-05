Când am venit în Suceava cadee-jay în 1977, pentru o lună, iar apoi, în 1978, pentru o viață, niște oameni de aici și-au amintit că mă mai văzuseră o dată, nu cu mulți ani în urmă, în ghete de fotbal, caextrema stângă la Poiana Câmpina, când am jucat contra echipei care, dacă îmi amintesc bine, se numea atunci Chimia Suceava! Nu prea aveam chef să recunosc, fiindcă se terminase nasol pentru suceveni. În anii scurși între aceste evenimente, Poiana mea se cam dezumflase, însă la Suceava am găsit o echipă încântătoare, care juca un fotbal de mare calitate, bătându-se mereu pentru promovare în divizia A, pe care a și reușit-o prin 1986, parcă. Printre artiștii de pe gazon, cei mai bătrâni și-i amintesc cu drag pe Ovidiu Caldarus, Lorin Avadanei, Ion Radu, Pepe Armeanca, Viorel Neacșu, Mircea Grosaru ori Ion Petrescu. Stadionul era arhiplin în fiecare etapă. Lumea venea ca la spectacol... și zău că asta era: chiar spectacol! A mai fost, după vreun deceniu, o nouă promovare, de fapt o relocare a promovatei Foresta, de la Fălticeni la Suceava, la care mă declar mândru că am contribuit consistent și eu, din postura de consilier local, alături de domnii Constantin Sofroni, primarul de atunci, și Marian Ionescu, consilier și el. După cei doi ani de Liga l, după retrogradare, fotbalul sucevean a mai avut urcări și coborâri, între ligile a ll-a și a lll-a, stând mai mult în eșalonul al treilea. Din când în când, câte un puseu de promovare, adesea eșuat. Și nenumărate momente de cumpănă, de criză (mai ales financiară, dar și de efective, și de management, și de tehnicieni și de... de toate!) în ciuda popularității de care fotbalul se bucura în oraș și în județ. Faptul că Primăria / Consiliul Local sprijinea echipa, fotbalul în general, nu mă convinge că se face tot ce trebuie, din moment ce pe tricourile unor panarame de la țară ajunse în prima ligă (alde Clinceni, Voluntari, Mioveni) scrie ori "Primăria" ori "CL", plus numele localității respective, deci au bani, aia de la țară, pentru prima ligă, iar noi nu ne-nvrednicim nici de a ll-a! Unde, ce îmi scapă!? Dincolo de faptul că niciun investitor local n-are (sanchi!) bani de sponsorizat fotbalul, cum dracu' Primăria de aici n-are (și evident că nici Consiliul Județean!), iar aia din Voluntari are? Ce au ăia și n-avem noi? Nu vorbesc de vrăjeală, tupeu, logoree și praf în ochi, vorbesc de bani și de acțiune! Am mai dat și anul acesta o dată cu stângu-n dreptu'! Aștept deja să vină vreun oficial să ne explice, pe înțelesul nostru de fraieri care punem botu', cum o să promovăm noi la anu'!... și la mulți ani!