Alaltăieri, una dintredivizionarele B care aveautot dreptul şi toate şansele de a promova în Liga l şi-a valorificat ocazia ivită şi a promovat deja în elită naţională, cu două etape înainte de încheierea oficială a campionatului la acest nivel. E vorba de Universitatea Craiova cea adevărată, aia care are în denumire şi 1948, anul înfiinţării! Cealaltă, invenţia de data mult mai recentă, poreclită şi "Craiolguţa", după numele urbei, amestecat cu cel al primăriţei, are multe zeci de ani în minus în CV-ul fără logică pe care îl deţine. Cea mai aberantăchestie legată de aceasta e numele, identic cu al celeilalte, ceea ce pentru mine este dovada evidentăde deranjament neuronal. De altfel, în lumea asta complet deraiatăa fotbalului românesc, faptul că există atâtea litigii, conflicte, procese legate de numele echipelor, de palmares, de sedii, de patrimoniu, de istoric este în mod cert de competenţa atât a psihiatriei, cât şi a Parchetelor de toate calibrele, inclusiv a DNA. În sfârşit, dincolo de orgolii şi de interese locale, revenirea echipei glorioase a Craiovei în prima ligă este de salutat, întrucât nu cred că nu v-aţi săturat şi dumneavoastră de maimuţăreala cu pretenţii de fotbal practicată cu mare entuziasm şi tot atâta neobrăzare în mai toate comunele, satele şi cătunele patriei: Voluntari, Clinceni, Chiajna, Mioveni, chiar dacă unele se pretind (cam fără motive justificate!) oraşe. Hoooo, gata! Mai lăsaţi-i naibii şi pe orăşeni, pe ăia adevăraţi, zic, să joace fotbal!... iar voi vedeţi-vă de prăşit, de apicultură, de cules ghebe! Pe bune, nu-i discriminare, ci doar aşezarea lucrurilor în matca firească. Chiar vi se pare că la Voluntari o să facă Pandele vreodată, şi de ar trăi 1000 de ani, vreun stadion adevărat, cu tribune, cu VAR, cu goal line technology şi alte d-astea!?! La Craiova însă se vor face. Sunt sigur. Şi la fel şi în Giuleşti, de aia aştept cu drag şi revenirea Rapidului, în etapa următoare! În engleză, pentru "orăşean" şi "cetăţean" există un singur cuvânt: citizen! Vine de la city = oraş. Aş propune ca fotbalul românesc să se desfăşoare sub lozinca "Citizens' Lives Matter"!