Am scriu astăzi despre ceea ce interesează, cred, pe marea majoritate a iubitorilor de fotbal din România: cupele europene şi participarea românească la acestea, întrucât, oricât de mult ne-ar plăcea ce vedem pe la alţii, totuşi, dacă nu sunt şi ai tăi pe acolo, dacă nu eşti implicat şi emoţional, dacă nu urli, nu înjuri şi nu te bucuri de victoria alor tăi, se pierde în mare măsură farmecul competiţiei fotbalistice. Ei bine, începând din toamnă acestui an, România nu mai are drept de participare la cea de a doua competiţie europeană la nivel de cluburi, Europa League! Ei, nu, nu intrăm nici cu toate echipele în Champions' League, cum aţi putea fi tentaţi să credeţi (mai ales dacă locuiţi pe planeta Marte!), dimpotrivă: suntem practic retrogradaţi cu trei sferturi dintre echipele noastre "europene", cu 3 din 4, din grupa a doua valorică (adică Europa League) în cea de a treia: Conference League, care va debuta chiar în toamna acestui an. Care e criteriul? Cum, care? Celebrul coeficient UEFA, alcătuit pe baza rezultatelor obţinute în cupele europene într-un număr de ani, nu mai ştiu câţi, parcă ultimii 5. Nu vămai stoarceţi degeaba creierii căutând echipa care a adunat ceva puncte, că nu vă iese nici măcar una care să fi depăşit statutul de panaramăa competiţiei. Care şi dacă a prins întâmplător grupa, a avut grijă să se facă de râs acolo. Aşadar, în Europa League vor participa 32 de echipe, ca şi acum, numai că adunate din primele 15 ţări în ordinea coeficientului ăluia. Iar România, dacă va macinăcuriozitatea, e pe locul 30 în Europa! Aşadar, avem campioana, participanta în turul 1 preliminar din Champions' League (şi îngropată tot acolo, că doar nu credeţi că poate bate vreo albaneză sau vreo liechtensteineză!) şi alte trei găşti de neisprăviţi care vor rupe locul în Conference League, unde ori pierzi, ori baţi, tot nu exişti! E cumva locul unde nu există nici durere, nici întristare, nici suspin. Doar hohote de râs!