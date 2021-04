Nu știu alții cum sunt, dar după bucuria tenisului din weekend, mă cam ia capul când revin la fotbalul nostru. De exemplu, absolut dezagreabilă atitudinea celor de la CFR, în special a lui Edward Iordănescu. Băiatul ăsta se cunoaște că a crescut având totul pe tavă, are impresia că i se cuvine și ce nu-i al lui. Ce sfătos era când îi mergea jocul, cum nu comenta el arbitrajul, dar iată că a fost de ajuns un eșec acasă împotriva unei contracandidate ca să-și dea în petec. L-a ajutat și Crăciunescu un timp, până când și-a reconsiderat și el poziția, realizând că postura asta de guru, care trebuie neapărat să vadă ce alții nu văd, îl caricaturizează. Mai mult, părerea mea e că la faza cu Chipciu faultul nu a fost salvat de vreun henț prealabil, ci pur și simplu nu a fost un fault de o așa intensitate încât să ducă la penalty. Ca să ajungă la acea minge și să o împingă înspre poartă, mișcarea naturală a lui Chipciu era să se întindă și deci să se lase pe spate, nu mâna fundașului i-a provocat asta. Cât despre cealaltă fază incriminată, nici nu merită discuția. Cârțu, oficialul Craiovei, spunea că i-ar fi rușine, ca fost jucător, să ceară un astfel de penalty. Aștept să aibă o asemenea atitudine și când vor fi jucătorii săi la mijloc. Deocamdată, a afirmat că oltenii pot câștiga titlul dacă vor păstra acest ritm! Care ritm?! În muzică, pentru a exista un ritm, e nevoie de niște note, sigur mai mult de una. Dacă ne uităm la ultimele partide ale Craiovei, cele din play-off, vedem succesiunea egal-egal-victorie. Păi ăsta nu e ritm de titlu. Să mai lege niște victorii, neapărat una cu FCSB în etapa viitoare, și apoi putem vorbi de ritm.

Apoi, în epilogul etapei, a fost rândul celor de la FCSB să se facă de râs. Laolaltă cu Colțescu, dar care are meritul de a fi ascultat de VAR, fără să aibă așa ceva! Asistenul Șovre, cel exmatriculat de UEFA pentru cartonașele semnate de Haaland, a arătat personalitate atunci când Tănase s-a agățat de fundaș de parcă exersa metoda ”Accidentul” și i-a semnat fără echivoc lui Colțescu, deși era mai departe de fază decât centralul. Dacă Tănase a pus în discuție doar cartonașul primit, arătând că nu le are cu regulamentul, alde Stoica și Becali au ratat șansa de a fi decenți, atârnându-se jenant de faza respectivă. Dar în restul jocului echipa s-o fi ridicat la nivelul locului ocupat?