”Nici măcar o catastrofă de proporții nu-l mai poate împiedica pe Lucescu să ia campionatul.” – așa își începe Răzvan Luțac articolul în Gazetă. Ziaristul cu rădăcini ucrainene a folosit o expresie care n-ar trebui să-și afle locul la sport, dar o catastrofă de proporții chiar ar putea avea loc în țara vecină dacă Putin... Mă opresc, că se sperie gândul. M-am numărat printre cei care n-au întrezărit acest succes al lui Mircea Lucescu, întrebându-mă la vremea respectivă ce i-o fi trebuit o asemenea caznă, adică să fie înjurat și de cei care l-au adulat în anii petrecuți la Șahtar, și de suporterii lui Dinamo Kiev. Nu numai ultrașii, ci marea masă a suporterilor lui Dinamo l-au primit cu ostilitate evidentă, fiind nevoie de intervenția fermă a patronului pentru a-l întoarce din drum pe român, care bătea în retragere. Lucescu nici nu venise la masă pusă, ci la un club cu mulți tineri și cu străini puțini și fără anvergură. Dar, pe de altă parte, pe asemenea material s-a văzut de-a lungul timpului amprenta devenită sigiliu a lui Lucescu. Diferența de valoare dintre cele două cluburi rivale era ca de la simplu la dublu în favoarea lui Șahtar, astfel că acest titlu este tratat de presă și de specialiști ca un adevărat triumf. Dacă va face eventul, poate că și nucleul dur al galeriei va admite că Lucescu cel Bătrân a săvârșit o minune inaccesibilă oricui altcuiva.

Am lăsat tenisul la urmă, căci mai la urmă a ajuns și el în fosta FED Cup, în ceea ce ne privește. Poate că n-om fi avut noi la dispoziție vedetele din prima sută (dar care vor la Olimpiadă!), numai că la fel au stat lucrurile și dincolo de fileu. Dar aș putea spune, vulgarizând puțin, că ne-au bătut niște italience care păreau a da gata câte o pizza la masa de seară! Păcat că efortul Mihaelei Buzărnescu nu a fost dublat de limpezime, de stăpânire de sine. În ATP s-a întâmplat ceva deosebit, de salutat chiar: doi reprezentanți NextGen și-au disputat finala Masters-ului de la Monte Carlo! Tsitsipas l-a executat surprinzător de sumar pe Rublev, dar rusul rămâne cu satisfacția eliminării lui Nadal la turneul de casă. Cât despre Djokovic, acesta a furnizat surpriza anului, fiind eliminat de Dan Evans, a cărui tactică a fost să joace numai slice pe rever! Ceva asemănător am mai văzut la semifinala de la US Open 2015 dintre Serena și Roberta Vinci, dar italianca doar așa știa să lovească, la Evans a fost găselniță!